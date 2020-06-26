BM: ''Yemen Açıklarındaki Petrol Tankeri İnfilak Edebilir''

''Husiler tankeri caydırıcı bir koz olarak kullanıyor''

Bazı bölümleri paslanmış durumda olan tankerde yanıcı gazların toplanmasını önleyen asal gazın da sızdığı belirtiliyor. Uzmanlar, tankerde bir onarımın mümkün olmadığını, gemideki hasarın kalıcı olduğunu söylüyor.

Associated Press haber ajansının ulaştığı belge ve yazışmalara göre, beş yılı aşkın süredir bakımı yapılmayan motoruna deniz suyu sızan ve boru hatları hasar gören tankerin batma ihtimali yüksek.

Petrol yüklü tankerin bulunduğu bölge, Yemen’de uzun süredir uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı savaşan Husi isyancılarının denetiminde. Ancak Husi isyancıları Birleşmiş Milletler müfettişlerinin tankere erişimini engelliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen açıklarında 1 milyon varilden fazla petrol yüklü terk edilmiş tankerin parçalanma ya da infilak etme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. BM, Kızıldeniz’deki doğal yaşamın ve deniz taşımacılığı rotalarının zarar görebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler, uzun süredir FSO Safer adıyla bilinen gemideki hasarın değerlendirilmesi için müfettiş ekibi gönderilmesi ve gemideki petrolün boşaltılarak tankerin emniyetli bir yere çekilmesi için çalışıyor.

Ancak Avrupalı bir diplomat, Yemen hükümeti yetkilisi ve tanker şirketinin sahibi Husi isyancılarının buna karşı çıktığını belirtiyor. Avrupalı diplomata göre Husi isyancıları gemiyi ‘‘nükleer silah gibi caydırıcı bir unsur’’ olarak görüyor.

Avrupalı diplomata göre Husiler, tankerdeki petrol karşılığında milyonlarca dolar para talep ediyor. Birleşmiş Milletler de paranın Yemen’deki Kızıldeniz limanlarında çalışan personel ve işçilere ödeme yapılması için kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.

Ancak Husiler, taleplerinden geri adım atmayı reddediyor. Husi isyancılarının lideri Muhammed Ali El Husi, Amerika ve Suudi Arabistan’ı tankerdeki petrolü satmalarına izin vermemekle suçladı. Husi lideri, 18 Haziran’da Twitter’da paylaştığı mesajda, ‘‘Allah korusun, tankerin batmasından kaynaklanabilecek bir felaketin sorumlusu bu iki ülke olacak’’ diye yazdı.