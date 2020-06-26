BM: ''Yemen Açıklarındaki Petrol Tankeri İnfilak Edebilir''

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen açıklarında 1 milyon varilden fazla petrol yüklü terk edilmiş tankerin parçalanma ya da infilak etme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. BM, Kızıldeniz’deki doğal yaşamın ve deniz taşımacılığı rotalarının zarar görebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Petrol yüklü tankerin bulunduğu bölge, Yemen’de uzun süredir uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete karşı savaşan Husi isyancılarının denetiminde. Ancak Husi isyancıları Birleşmiş Milletler müfettişlerinin tankere erişimini engelliyor.
Associated Press haber ajansının ulaştığı belge ve yazışmalara göre, beş yılı aşkın süredir bakımı yapılmayan motoruna deniz suyu sızan ve boru hatları hasar gören tankerin batma ihtimali yüksek.
Bazı bölümleri paslanmış durumda olan tankerde yanıcı gazların toplanmasını önleyen asal gazın da sızdığı belirtiliyor. Uzmanlar, tankerde bir onarımın mümkün olmadığını, gemideki hasarın kalıcı olduğunu söylüyor.
''Husiler tankeri caydırıcı bir koz olarak kullanıyor''
Birleşmiş Milletler, uzun süredir FSO Safer adıyla bilinen gemideki hasarın değerlendirilmesi için müfettiş ekibi gönderilmesi ve gemideki petrolün boşaltılarak tankerin emniyetli bir yere çekilmesi için çalışıyor.
Ancak Avrupalı bir diplomat, Yemen hükümeti yetkilisi ve tanker şirketinin sahibi Husi isyancılarının buna karşı çıktığını belirtiyor. Avrupalı diplomata göre Husi isyancıları gemiyi ‘‘nükleer silah gibi caydırıcı bir unsur’’ olarak görüyor.
Avrupalı diplomata göre Husiler, tankerdeki petrol karşılığında milyonlarca dolar para talep ediyor. Birleşmiş Milletler de paranın Yemen’deki Kızıldeniz limanlarında çalışan personel ve işçilere ödeme yapılması için kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.
Ancak Husiler, taleplerinden geri adım atmayı reddediyor. Husi isyancılarının lideri Muhammed Ali El Husi, Amerika ve Suudi Arabistan’ı tankerdeki petrolü satmalarına izin vermemekle suçladı. Husi lideri, 18 Haziran’da Twitter’da paylaştığı mesajda, ‘‘Allah korusun, tankerin batmasından kaynaklanabilecek bir felaketin sorumlusu bu iki ülke olacak’’ diye yazdı.
İran’ın desteklediği Husi isyancıları, Kızıldeniz’in batısındaki limanları kontrol ediyor. Bu limanlar arasında FSO Safer adlı tankerin 1980’lerden bu yana terk edilmiş halde bulunduğu Ras Issa limanı da yer alıyor.
Husiler, Yemen’de uluslararası toplumun tanıdığı, ABD ve Suudi Arabistan’ın da destek verdiği hükümete karşı savaşıyor. Yemen Devlet Başkanı Abed Rabbu Mansur, Suudi Arabistan’da sürgünde.
Petrol yüklü tankerin bakım ve onarımı beş yıldır yapılamıyor
Yemen açıklarında terk edilen tanker, Japon yapımı. 1970’lerde inşa edilen gemi, Yemen’in doğusundaki Marib vilayetindeki petrol sahalarından çıkarılan yaklaşık 3 milyon varil petrolün depolanması amacıyla 1980’lerde Yemen hükümetine satılmıştı. 360 metre uzunluğundaki tankerin 34 deposu bulunuyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’deki Husi isyancılarını hedef aldığı hava harekatı öncesinde bölgeye kara, deniz ve hava ambargosu uygulamasının ardından tankerdeki mürettebatın çoğu geri çekildiğinden 2015 yılından bu yana geminin yıllık bakım ve onarımı yapılamıyor.
Yemen’deki iç savaş, Husiler’in kontrolundaki bölgelerin çoğunda büyük tahribata yol açmış durumda. Tankerin iç savaşın tarafları arasında statüsü tartışmalı hale gelen Hudeyde limanına yakın olması, tankerin havan topu ateşi ve ya da kurşunların hedefi olabileceğine ve bunun sonucunda meydana gelebilecek patlamanın ardından petrolün Kızıldeniz’e sızarak bir çevre felaketine yol açabileceğine ilişkin korkuları arttırıyor.
Son iki yıldır sürgündeki Yemen hükümeti, BM ve Batılı diplomatlar petrol yüklü tankerin emniyete alınması için Husiler üzerindeki baskıyı arttırıyor, ancak Husi isyancılarının liderleri geri adım atmıyor.
Husi liderlerinden Muhammed Ali El Husi, 25 Mayıs’ta Twitter’dan paylaştığı bir mesajda, ‘‘ABD ve müttefikleri için karideslerin hayatı Yemen vatandaşlarının hayatından daha mı önemli? Donanma gemilerini mi yoksa İsrail’in Kızıldeniz’deki varlığını mı düşünüyorlar?’’ ifadelerini kullanmıştı.
‘’Bir felaketin yaşanması an meselesi’'
Tankerin sahibi olan devlet kontrolundaki şirketin üst düzey yetkilisi, uluslararası toplumdan yardım isteyerek Yemen açıklarında meydana gelebilecek petrol sızıntısının Yemen’deki insani krizi daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.
Yetkili, ‘‘Bir felaketin yaşanması an meselesi. Yemen’de binlerce insanı yaşam kaynağından mahrum edecek ve Kızıldeniz’deki canlı yaşamını yok edecek bu korkunç felaketten Yemen’i kurtarın’’ dedi.