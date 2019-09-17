BM: ‘Yemen Daha Büyük Çatışmaların İçine Sürüklenebilir’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Yemen’deki son durum tartışıldı. BM Güvenlik Konseyi’nde, Yemen’e insani yardım dağıtımıyla ilgili sorunların öne çıktığı bir dönemde, Husilerin Suudi Arabistan’ın iki rafinerisine saldırması, tırmanan gerginlik, toplantının da gündemini değiştirdi.
Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine yapılan saldırıların, savaşın yıktığı ülkenin daha da büyük bir çatışma içine çekilebileceğinin bir işareti olduğunu kaydetti.
Özel Temsilci Griffiths, Yemen’in dört yıldır Suudi koalisyon güçleriyle Husilerin arasındaki çatışmanın ülkeye kıtlığın eşiğine getirdiğini belirterek, “Dört yıl süren savaşın sona ermesi için artık boşa harcanacak zaman yok” dedi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, yaşanan son gerilimin Yemen için çok büyük riskler taşıdığını belirterek, “Suudi Arabistan'daki Aramco rafinerilerine 14 Eylül Cumartesi günü yapılan ve İngiltere’nin ham petrol üretiminde önemli bir aksamaya yol açan saldırı, bölgenin dışına çıkarak çok daha ötesinde de sonuçlar doğurdu. Bu tür bir eylem Yemen'i bölgesel bir çatışmaya sürükleme riskini taşıyor. Bu son derece ciddi olay gerilimi tırmandırıyor, bölgesel bir çatışma olasılığını arttırıyor. Bu son gelişmelerin hiç biri Yemen için iyi şeyler değil” dedi.
“Bu son korkunç fotoğrafa rağmen ateşkesi sürdürme çabaları sürüyor”
Griffiths, “Bu son korkunç fotoğrafa rağmen, Yemen'deki çatışan taraflar Hudeyde liman kentini kapsayan Aralık 2018 tarihli bir anlaşmanın uygulanması ve kapsamının genişletilmesi için bir araya geldiler. Ateşkesi sürdürmek için çabalarını gösterdiler. Karşılıklı mahkum değişimi için yapılan toplantılarda ise sınırlı bir ilerleme kaydettiler. Yemen’de çatışan taraflar ön cepheden ayrılma ve güçlerin planlı olarak yeniden konuşlandırılmasını aralarında tartıştılar. Tarafların çabaları ve istekliliği beni teşvik ediyor Bu somut adımları güçlendirmek ve insani yardımın sağlanmasına erişimi arttırmak zorundayız” dedi.
“İnsani yardım ulaştıramıyoruz”
Konsey üyelerine hitap eden BM İnsani Yardım Direktörü Mark Lowcock, Yemen’de insani yardım dağıtımı için gelinen son durumun şimdiye kadar olmadığı kadar kötü bir durumda olduğunu söyledi.
Lowcock, Haziran ve Temmuz aylarında, yardım kuruluşlarının Yemen’de gerekli insani yardımı dağıtamadığını, insani yardımın dağıtılmasını engelleyen en 300 olayın meydana geldiğini belirterek, “Bu engellemelerden beş milyon Yemenli olumsuz bir şekilde etkilendi. İnsani yardımı dağıtmak için çalışanlar kontrol noktalarında gözaltına alındı. Bazen de keyfi olarak tutuklandılar. Personelimiz ayrıca, Sana havaalanında korkutuldu, taciz edildi“ dedi.
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