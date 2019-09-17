BM: ‘Yemen Daha Büyük Çatışmaların İçine Sürüklenebilir’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Yemen’deki son durum tartışıldı. BM Güvenlik Konseyi’nde, Yemen’e insani yardım dağıtımıyla ilgili sorunların öne çıktığı bir dönemde, Husilerin Suudi Arabistan’ın iki rafinerisine saldırması, tırmanan gerginlik, toplantının da gündemini değiştirdi.

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'daki petrol rafinerilerine yapılan saldırıların, savaşın yıktığı ülkenin daha da büyük bir çatışma içine çekilebileceğinin bir işareti olduğunu kaydetti.

Özel Temsilci Griffiths, Yemen’in dört yıldır Suudi koalisyon güçleriyle Husilerin arasındaki çatışmanın ülkeye kıtlığın eşiğine getirdiğini belirterek, “Dört yıl süren savaşın sona ermesi için artık boşa harcanacak zaman yok” dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, yaşanan son gerilimin Yemen için çok büyük riskler taşıdığını belirterek, “Suudi Arabistan'daki Aramco rafinerilerine 14 Eylül Cumartesi günü yapılan ve İngiltere’nin ham petrol üretiminde önemli bir aksamaya yol açan saldırı, bölgenin dışına çıkarak çok daha ötesinde de sonuçlar doğurdu. Bu tür bir eylem Yemen'i bölgesel bir çatışmaya sürükleme riskini taşıyor. Bu son derece ciddi olay gerilimi tırmandırıyor, bölgesel bir çatışma olasılığını arttırıyor. Bu son gelişmelerin hiç biri Yemen için iyi şeyler değil” dedi.