BM'den Suudi Arabistan'a yönelik 'savaş suçu' iddiası

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.
BM, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen hükümetinden bazı kişilerin uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğini bildirdi.
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