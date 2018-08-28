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BM'den Suudi Arabistan'a yönelik 'savaş suçu' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

BM, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

BM, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen hükümetinden bazı kişilerin uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Yemen gerekçe savaş suçu Suudi Arabistan

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