BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerin lideri ile görüşmeden Sana'dan ayrıldı

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereleri ele almak üzere geldiği Yemen'in başkenti Sana'dan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile görüşmeden ayrıldı.

Husi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husi yetkililer, Griffiths'in BM Güvenlik Konseyi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle söz etmesinden duydukları rahatsızlığı kendisine iletti.

Kaynaklar, bu konuşmasından duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle BM yetkilisinin, Abdulmelik el-Husi ile görüşemediğini ve Sana'dan ayrıldığını aktardı.

Griffiths'in, 22 Kasım'da BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen hakkında verdiği brifingde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle bahsetmesi Husilerin tepkisini çekmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 24 Kasım'da Husilerle Stockholm Anlaşması'nın uygulanması ve merkezi hükümetle müzakereler hakkında görüşmek üzere Sana'ya gelmişti.

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