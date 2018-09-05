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BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 04:20 | Son Güncelleme

"Ayrılıkçı Güney Hareketi de dahil Yemen'de etkin olan tüm gruplar siyasi sürece katılmadan ülkede barış sağlanamaz"

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ayrılıkçı Güney Hareketi de dahil Yemen'de etkin olan tüm grupların siyasi sürece katılmadan ülkede barışın sağlanamayacağını belirtti.

Griffiths, yazılı açıklamasında, Yemen'de güneyli gruplar da dahil ülkede etkin olan tüm tarafları dinlemenin önemli olduğunu kaydetti.

Söz konusu grupların siyasi sürece katılmalarının önemine işaret eden Griffiths, "Ayrılıkçı Güney Hareketi de dahil Yemen'de etkin olan tüm gruplar siyasi sürece katılmadan ülkede barış sağlanamaz" ifadesini kullandı.

Son aylarda "güney"den çeşitli gruplarla görüşmelerde bulunduğunu belirten Griffiths, bu grupların diyaloğa açık olmalarını cesaret verici olarak nitelendirdi.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin ayrılmasını isteyen Siyasi Geçiş Konseyi'nin, Yemenli taraflar arasında Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmak için Griffiths'i ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Griffiths, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile geçen perşembe Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmiş, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Griffiths'in, iç savaşın sürdüğü Yemen'de, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak barış görüşmeleri için meşru hükümet ve Husilere davetiye gönderdiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre Güney Hareketi

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