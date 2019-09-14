HABER

BM Yemen Özel Temsilcisi, Suud petrol tesislerine yapılan saldırıdan endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine yönelik saldırıdan "son derece endişeli" olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi isyancılarının üstlendiği iddia edilen Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine yönelik saldırı konusunda "son derece endişeli" olduğunu bildirdi.

Griffiths yaptığı yazılı açıklamada, bütün partileri "bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan, mevcut kırılgan durumu zorlaştıran ve BM liderliğindeki politikayı tehlikeye atan bu tür olayları önleme" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açmakla eleştiriliyor.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölümGÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm
Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldiAsker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths SİHA

En Çok Okunan Haberler

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sınır bölgesinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.