BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen ve Suudi Arabistan'a gidecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen ve Suudi Arabistan'a giderek Husiler ve Riyad destekli Yemen hükümeti temsilcileri ile görüşecek.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Griffiths'in Yemen ve Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Griffiths'in Yemen'in Sana kentinde Husiler ve ateşkes denetleme komitesinin başına getirilen Hollandalı General Patrick Cammaert ile bir araya geleceğini aktaran Haq, ardından Riyad'a geçerek Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve diğer yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

BM, Husiler ve Yemen hükümeti arasında 6 Aralık 2018'de başlayan, 13 Aralık'ta liman kenti Hudeyde ve çevresinde ateşkes anlaşmasının kabulüyle sona eren müzakerelerin ardından bu ay sonunda tarafları tekrar ikinci tur görüşmeler için bir araya getirmeyi hedefliyor.

Diplomatlar, müzakerelerin bu kez Kuveyt'te olabileceğini belirtiyor.

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