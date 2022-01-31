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BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti

31.01.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, 2020 yılında Yemen'de Husi isyancıların saflarına kattığı yaklaşık 1500 çocuğun öldüğünü, geçen yıl da yüzlerce çocuk savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, 2020 yılında Yemen'de Husi isyancıların saflarına kattığı yaklaşık 1500 çocuğun öldüğünü, geçen yıl da yüzlerce çocuk savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda uzmanlar, isyancıların hala çocukları silah altına aldığını, yaz kampları ve camileri de ideolojilerini yaymak için kullandıklarını belirtti.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarının da hala çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığı vurgulandı.

Savaşın başladığı 2015'ten bu yana 10 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

Onbinlerce yetişkin de çatışmaların doğrudan bir sonucu olarak ölürken, milyonlarca kişi evlerinden oldu ve açlık sınırında yaşıyor.

300 sayfalık raporda uzmanlar, Husilerin silah altına almasından sonra 2020'de hayatını kaybeden çocukların adının bulunduğu 1406 kişilik bir liste aldıklarını belirtti. 2021'in Ocak-Mayıs ayları arasında ise 561 çocuk öldü.

Associated Press'in haberine göre raporda "Çocuklara Husilerin sloganı 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet, zafer İslam'ın' sloganını atma talimatı veriliyor. Bir kampta, yedi yaşındaki çocuklara silah temizleme ve roketlerden kaçınma öğretildi" denildi.

Raporda, traflara okulları, yaz kamplarını ve camileri çocukları silah altına almak için kullanmama çağrısı yapıldı ve çağrıya uymanlara ambargo konulması istendi.

Çalışmada ayrıca, başken Sana'da karmaşık bir aracılar şebekesi kullanarak, silah sistemleri için kritik parçaları elde ettiği vurgulandı.

Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından, çatışmalar yoğunlaştı.

21 Ocak'ta, kuzeybatıdaki Saada'da Husilerin elindeki bir gözetim merkezine düzenlenen hava saldırısında 70'ten fazla kişi ölmüştü.

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