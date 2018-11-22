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BM Yemen Temsilcisi, Husi liderle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Sana'da Husi lider Abdulmelik el-Husi ile barış müzakerelerinin tekrar hayata geçirilmesini görüştü - Husilere ait Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ülkede savaşın durması konusunda umutlu olduklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile barış müzakerelerinin tekrar hayata geçirilmesi konusunu görüştü.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da gerçekleşen görüşmede, çatışan taraflar arasında gelecek ay istişarelerin yapılabilmesi için şartların oluşturulması ve Husi tarafından yaralılar ile hastaların ülke dışında tedavi görüp geri dönüşleri için gerekli kolaylıkların sağlanması konularının masaya yatırıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi görüşmede, siyasi çözüm konusunda Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun iradesi ve güvenirliğinin önem taşıdığını vurguladı.

Abdulmelik el-Husi, kontrol altında tuttukları bölgelerdeki ekonomik kısıtlamalara son verilmesinin gerekliliğinin de altını çizdi.

- Husiler savaşın duracağı konusunda umutlu

BM Yemen Temsilcisi Griffiths, Sana'da ayrıca Husilere ait Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhammed Ali el-Husi, ülkede savaşın durması konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Bu konuda birkaç aşamalı bir girişimin hayata geçirilebileceğini ifade eden Muhammed Ali el-Husi, ayrıntılarını paylaşmadığı planı Griffiths'in de memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve beraberindeki heyet, Yemen'de çatışan taraflar arasında müzakereler yapılması konusunda Husilerle görüşmek üzere dün Sana'ya ulaşmıştı.

Griffiths, geçen hafta, ülkedeki savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıklamıştı.

- Önceki başarısız diyalog girişimleri

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Husiler Yemen

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