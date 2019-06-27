BM Yemen Temsilcisi ile hükümet arasındaki buzlar eriyor

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ile yaşadığı yaklaşık iki aylık krizin ardından hükümet kanadından ilk defa Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer ile görüştü.

Ahmer ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Yemen hükümetinin barışın sağlanmasına bağlılığını sürdürmesi konusunda Ahmer'in kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Barış sürecini ilerletmeye kararlı olduğunu aktaran Griffiths, en yakın zamanda taraflarla görüşmelere tekrar başlayacağını ifade etti.

Toplantıda barış sürecinin ilerlemesi için gerekli adımların da ele alındığını belirten Griffiths, Stockholm Anlaşması'nda hızlı ve somut ilerlemenin önemini vurguladı.

- Yemen hükümeti ve BM Temsilcisi Griffiths arasındaki kriz

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti tarafından uzun süredir ağır suçlamalara maruz kalan BM Özel Temsilcisi Griffiths, alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edememek ve bu konuda yeterli olmamakla eleştiriliyordu.