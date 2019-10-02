ADEN (AA) - Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştüğü belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Abdulmelik el-Husi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldiğini ifade etti.

Abdusselam, toplantıda, "elverişli koşullarda olası kapsamlı siyasi bir çözüm ve Yemen halkının çektiği sıkıntılarla ilgili insani ve ekonomik çözüm yollarının" ele alındığını aktardı.

Açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi, görüşmede, barış ve istikrar sağlama, kapsamlı siyasi diyaloğa yönlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Sana'daki tutuklu ve esir komitesi tarafından sunulan insani adımlar olduğuna, onlarca tutuklunun serbest bırakıldığına dikkati çeken Husi, bu adımlara, tüm esir ve tutukluların takas edilmesini sağlamak için insani dosyanın kapsamlı bir şekilde etkinleştirilmesine yol açacak adımlarla karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.