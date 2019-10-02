HABER

BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden "siyasi çözüm" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştü

ADEN (AA) - Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştüğü belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Abdulmelik el-Husi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldiğini ifade etti.

Abdusselam, toplantıda, "elverişli koşullarda olası kapsamlı siyasi bir çözüm ve Yemen halkının çektiği sıkıntılarla ilgili insani ve ekonomik çözüm yollarının" ele alındığını aktardı.

Açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi, görüşmede, barış ve istikrar sağlama, kapsamlı siyasi diyaloğa yönlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Sana'daki tutuklu ve esir komitesi tarafından sunulan insani adımlar olduğuna, onlarca tutuklunun serbest bırakıldığına dikkati çeken Husi, bu adımlara, tüm esir ve tutukluların takas edilmesini sağlamak için insani dosyanın kapsamlı bir şekilde etkinleştirilmesine yol açacak adımlarla karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Husi liderlerle Suudi Arabistan'la ateşkes sağlanması yollarını görüşmek üzere başkent Sana'ya ulaşmıştı.

- OHCHR Sana Ofisi sorumlusunu Sana'ya sokmadılar

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sana Ofisi sorumlusu Ahmed Abid'in başkent Sana'ya girişine izin vermedi.

Husilerin dün Sana Havalimanı'na inen Abid’in uçağını Ürdün'ün başkenti Amman'a dönmek zorunda bıraktığı belirtildi.

Kaynaklar, OHCHR'nin uzman ekiplerinin yayımladığı son raporda, Husilerin insan hakları ihlallerinin kınanmasının ardından Abid'in Husiler tarafından "istenmeyen adam" ilan edildiğini aktarıyor.

Husiler, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan 3 kişilik uzman heyetin 3 Eylül'de yayımladığı raporda, Husilerin de şehirleri bombaladığı, çocukları asker olarak olarak kullandığı, İran'ın da Husilere silah temin etmiş olabileceği yer almıştı.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Küçük çocuğun eli 20 santimlik demire saplandı!Küçük çocuğun eli 20 santimlik demire saplandı!
Eskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret ettiEskişehir Valisi, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Husi Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Eline saplanan 20 santimlik demirle hastaneye kaldırıldı!

Küçük çocuğun eli 20 santimlik demire saplandı!

300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan elektronik sigara açıklaması

Adnan Oktar'dan kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

Adnan Oktar kadın avukata selam göndermiş! Mahkemeden suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.