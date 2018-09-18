Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen'de krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında yeniden diyalog görüşmeleri yapılmasını ele aldı.
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sana'da Abdulmelik el-Husi ile görüştüğünü belirtti.
Abdusselam, ikilinin ülkedeki krizin çözümü için yeniden diyalog görüşmeleri yapılması yönündeki hazırlıkları ele aldığını aktardı.
İkilinin ayrıca Yemen halkının içinde bulunduğu sıkıntıları ve ekonomik sorunları görüştüğünü ifade eden Abdusselam, insani kriz konusunun da masaya yatırıldığını kaydetti.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BM gözetimindeki diyalog sürecinin yeniden canlanması için Husi yetkililerle görüşmek üzere dün Sana'ya ulaşmıştı.
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- Yemenli taraflar arasındaki diyalog çabaları
Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015 yılında İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.
İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Husiler, BM'nin heyeti taşıyacak uçak için izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.
Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki ise Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçlamıştı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
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