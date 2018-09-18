HABER

BM Yemen Temsilcisinin "yeniden diyalog" çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen'deki krize çözüm bulmak için taraflar arasında yeniden diyalog görüşmeleri yapılmasını ele aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen'de krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında yeniden diyalog görüşmeleri yapılmasını ele aldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sana'da Abdulmelik el-Husi ile görüştüğünü belirtti.

Abdusselam, ikilinin ülkedeki krizin çözümü için yeniden diyalog görüşmeleri yapılması yönündeki hazırlıkları ele aldığını aktardı.

İkilinin ayrıca Yemen halkının içinde bulunduğu sıkıntıları ve ekonomik sorunları görüştüğünü ifade eden Abdusselam, insani kriz konusunun da masaya yatırıldığını kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BM gözetimindeki diyalog sürecinin yeniden canlanması için Husi yetkililerle görüşmek üzere dün Sana'ya ulaşmıştı.
\

- Yemenli taraflar arasındaki diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015 yılında İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Husiler, BM'nin heyeti taşıyacak uçak için izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki ise Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler BM Yemen

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.