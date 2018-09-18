Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen'de krize çözüm bulmak amacıyla taraflar arasında yeniden diyalog görüşmeleri yapılmasını ele aldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sana'da Abdulmelik el-Husi ile görüştüğünü belirtti.

Abdusselam, ikilinin ülkedeki krizin çözümü için yeniden diyalog görüşmeleri yapılması yönündeki hazırlıkları ele aldığını aktardı.

İkilinin ayrıca Yemen halkının içinde bulunduğu sıkıntıları ve ekonomik sorunları görüştüğünü ifade eden Abdusselam, insani kriz konusunun da masaya yatırıldığını kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BM gözetimindeki diyalog sürecinin yeniden canlanması için Husi yetkililerle görüşmek üzere dün Sana'ya ulaşmıştı.

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- Yemenli taraflar arasındaki diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015 yılında İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.