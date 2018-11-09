BM: Yemen yaşayan ölüler ülkesine dönüşebilir

BM sözcüsü aksi halde Yemen "bir deri bir kemik kalmış insanlar ülkesine dönüşecek" dedi.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen'de ayda 14 milyon kişiye ulaştırılmak üzere gıda yardımını iki katına çıkaracağını açıkladı. Örgüt, böylece iç savaşın pençesindeki ülkede nüfusun yarısına yardım sağlamayı hedefliyor.

BM Dünya Gıda Programı tarafından Cuma günü Cenevre'de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Örgütün sözcüsü Herve Verhoosel, şu ana kadar 8 milyon kişiyi kapsayan insani yardımların arttırılacağını ve 14 milyon kişiye yardım yapılmasının planlandığını söyledi.

Çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan sözcü, aksi halde Yemen “Yaşayan ölüler, bir deri bir kemik kalmış insanlar ülkesi olacak" dedi.

14 milyon kişinin, ülke nüfusunun yarısına tekabül ettiği belirtilen açıklamada, çatışmalar sürerken yardım ulaştırabilmenin zorluklarına da dikkat çekildi.

"Kitlesel açlığın önüne geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini" söyleyen sözcü, "14 milyon insana ulaşma hedefinin büyük bir lojistik ve finansal destek ile sosyal yardım ve hazırlık süreci gerektirdiğini” söyledi.