BM: “Yemen’de 175 sağlık tesisi kapatılacak”

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu, finansman eksikliği nedeniyle Eylül ayında Yemen’de 175 sağlık tesisini kapatmak zorunda kalacağını açıkladı.

BM Nüfus Fonu, sosyal medya hesabından Yemen’de sağlık hizmetini sağlayan 175 sağlık tesisinin kapatılacağını, ancak bunun acil tedaviye ihtiyaç duyan 1 milyondan fazla hamile ve kadına doğrudan bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. Yemen’deki insani ve sağlık yardım projesini sürdürmek için maddi kaynak bulunmadığını savunan BM, bağışçıların insanların hayatını kurtarmak için verdikleri taahhütlere sadık kalmaları gerektiğini vurguladı. BM, geçen yıl Hudeyde kentinde çatışmalar nedeniyle 11 sağlık tesisini de kapatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Yemen’de tedavi imkanlarından yoksun 30 bin kanser hastasının hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.

