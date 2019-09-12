BM: ”Yemen’de 2019 yılından bu yana 350 bin kişi göç etti”

Birleşmiş Milletler(BM), Yemen’de 2019 yılının başından bu yana savaş nedeniyle 350 bin kişi göç ettiğini açıkladı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında devam eden şiddetli çatışma binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yüzbinlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü yapılan açıklamada, Yemen’de 2019 yılının başından bu yana devam eden çatışma nedeniyle 350 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi. Açıklamada yardımların kesintiye uğraması binlerce Yemenlinin hayatı riske girdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Yemenlilere karşı vaatte bulunan ülkelerden vaatleri yerine getirmeleri gereğini vurguladı.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

