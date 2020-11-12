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BM: "Yemen'de Halk Açlıktan Ölüyor"

12.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Yıllardır devam eden savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen’de milyonlarca kadın, çocuk ve erkek bir kez daha açlık kriziyle karşı karşıya

BM: "Yemen'de Halk Açlıktan Ölüyor"

Yıllardır devam eden savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen’de milyonlarca kadın, çocuk ve erkek bir kez daha açlık kriziyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, ülkede durumun felaket boyutuna doğru ilerlediğini açıkladı.

BM Gıda Şefi David Beasley, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Yemen’de yaşanan krize dikkat çekti. Beasley “Bir yıkıma doğru geri sayımdayız. Daha önce de bu noktaya gelmiştik ve alarm durumuna geçmiştik ve yine aynı göz boyama operasyonunu yaptık”ifadelerini kullandı.

Beasley BM Güvenlik Konseyi üyelerine “Eğer yüzümüzü başka bir yana çevirirsek hiç şüphe yok ki birkaç ay içerisinde Yemen’de yıkıcı bir açlık sorununa gömülecek” dedi.

Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşanan krizi dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor. Ülkede yaşayan insanların yüzde 80’i yardıma muhtaç durumda.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılından bu yana ülkedeki Husi militanlarıyla çatışıyor. BM, taraflar arasında ateşkes sağlanması için çaba sarf etmeye devam ediyor. Ancak yıllardır savaş yüzünden açlık ve kıtlıkla mücadele eden Yemen’de durum Corona virüsü salgını sonrasında daha da kötüleşmiş durumda.

BM Yardımlar Şefi Mark Lowcock da Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada ülkede açlık krizinin iki yıl önce önlendiğini ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Lowcock, Yemen için gereken 3 milyar dolarlık kaynağa rağmen bunun ancak yarısına yakın bir para toplanabildiğine dikkat çekti.

Lowcock “Yemenlilerin karnı aç değil onlar açlıktan ölüyorlar” dedi.

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