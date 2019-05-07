BM Yemen'de tonlarca unu kurtarmaya çalışıyor

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in Hudeyde kentinde çatışmalar nedeniyle aylar sonra ulaşılabilen değirmenlerdeki tonlarca unu bozulmadan kurtarmaya çalışıyor.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Grande, BM ekibinin Hudeyde'nin Kızıldeniz kıyısında bulunan değirmenlerde 4 milyon insanı bir ay beslemeye yetecek miktarda una ulaştığını ifade etti. Söz konusu unun 51 ton olduğunu aktaran Grande, unları bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ancak bunun uzun, zor ve zahmetli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çatışmalar nedeniyle aylardır değirmenlere erişim sağlanamadığını kaydeden Grande, bu değirmenlere ulaşmak için çatışan taraflardan izin alındığını belirterek, bunu "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

