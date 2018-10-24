BM: Yemen’de ülkenin yarısı açlıkla mücadele ediyor

Açlık tehlikesinin, "uzmanların bölgede meslek yaşamları boyunca gördükleri her şeyden büyük olabileceği" belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) üç yılı aşkın süredir iç savaşın sürdüğü Yemen’de açlığın çok daha ağır boyutlara ulaştığı konusunda uyardı. Açıklamada, Yemen‘de açlık çekenlerin sayısının 14 milyona ulaşabileceği vurgulanırken, bu sayının ülke nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül ettiğine dikkat çekildi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock tarafından New York'daki BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan açıklamada, Yemen'deki tehlikeye dikkat çekti. BM yetkilisi, açlık tehlikesinin "bölgedeki uzmanların hayatları boyunca tanık oldukları her şeyden çok daha büyük olabileceğini" söyledi.

Lowcock, ülkedeki durumun "şoke edici” olduğunu söyledi ve BM'nin bölgede ancak 8 milyon insan için yardım organize ettiğini hatırlattı. BM yetkilisi insani yardım ulaştırılabilmesi için en kısa sürede ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı.

BM ve yardım örgütleri sık sık Yemen'deki insani krize yönelik uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. Açlık nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen çocuklar, gelişim sorunları yaşıyorlar. Sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığı ülkede aynı zamanda kolera gibi bazı salgın hastalıklar da devam ediyor.