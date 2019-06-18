BM: 'Yemen'de Yardımlar Aç Çocuklara Ulaşmıyor'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin son oturumunda, Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’ da hükümet ile Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra ülkede gelinen son durum masaya yatırıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli konseye Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi. BM Yemen Özel Elçisi Griffiths, Yemen’de acıları dindirmek için güvenlik konseyinin desteğiyle sağlanacak siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Griffiths, Geçtiğimiz Haziran ayına göre, bu yıl aynı ayda, ülkedeki sivil kayıpların oranın yüzde 68’e azaldığını belirterek, “Buna rağmen ülkede devam eden şiddet ve hala sivil kayıplarının sürmesi beni oldukça endişelendiriyor. Yemen’de savaşın sürmesi barış masasını ortadan kaldırabilir” dedi.

“Gıda yardımları aç çocuklara değil yanlış insanlara gidiyor”

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını kaydetti. Beasley, Husilerin yönetiminde olan bazı bölgelerde kız ve erkek çocukların aç kaldığını belirterek, “Gönderdiğimiz gıda yardımlarının ulaşması gereken yerlere gitmediği için küçük çocukların ağzından yiyecekleri alınıyor. Bu durum sonlanıp bir uzlaşma sağlanmazsa Yemen’e yaptığımız bazı gıda yardımlarını askıya alabiliriz” dedi.