BM Yemen'e 6 aylığına uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderecek

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise BMGK'deki oylama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın ateşkesin uygulanması açısından ''çok önemli bir adım'' olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten de kararın uygulanması konusunda BMGK'ye aylık rapor ve kararın kabul edildiği andan itibaren 5 ay içinde ise Yemen'e konuşlandırılan denetleme mekanizması ile ilgili genel değerlendirme sunması isteniyor.

BMGK, 18 Aralık'ta varılan ateşkes anlaşmasının ardından aldığı kararla, Hudeyde'ye bir aylığına üniformasız ve silahsız yaklaşık 20 gözlemci göndermişti.

Karar kapsamında Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'deki ateşkesin denetlenmesi için liman kenti Hudeyde, Hu Salif ve Ras İsa limanlarına 6 aylığına Hollandalı General Patrick Cammaert denetiminde 75 uluslararası gözlemci gönderilecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de liman kenti Hudeyde'de varılan ateşkesin denetlenmesi için 6 aylığına bölgeye uluslararası gözlemciler konuşlandırılması kararını kabul etti.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayıp 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

