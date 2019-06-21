BM: ‘Yemen’e Gıda Yardımını Durdurabiliriz’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin son oturumunda, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık ayında hükümet ve Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Yemen’de gelinen son durum masaya yatırıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli konseye Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi. BM Yemen Özel Elçisi Griffiths, Yemen’de acıları dindirmek için güvenlik konseyinin desteğiyle sağlanacak siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Griffiths, geçtiğimiz Haziran ayına göre, bu yıl aynı ayda, ülkedeki sivil kayıpların oranın yüzde 68 azaldığını belirterek, “Buna rağmen ülkede devam eden şiddet ve sivil kayıpların hala sürmesi beni oldukça endişelendiriyor. Yemen’de savaşın sürmesi barışı masadan kaldırabilir” dedi.

“ Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor”

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını kaydetti. Beasley, Husiler’in yönetiminde olan bazı bölgelerde çocukların aç kaldığını belirterek, “ Gönderdiğimiz gıda yardımlarının ulaşması gereken yerlere gitmediği için küçük çocuklar aç kalıyor. Bu durum sonlanıp bir uzlaşma sağlanmazsa Yemen’e yaptığımız bazı gıda yardımlarını askıya alabiliriz” dedi.