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BM: ‘Yemen’e Gıda Yardımını Durdurabiliriz’

22.06.2019 01:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son oturumunda, Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de hükümetle Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra gelinen son durumu masaya yatırdı

BM: ‘Yemen’e Gıda Yardımını Durdurabiliriz’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son oturumunda, Yemen’de geçtiğimiz Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de hükümetle Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra gelinen son durumu masaya yatırdı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli konseye Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi. BM Yemen Özel Elçisi Griffiths, bu ülkede acıları dindirmek için Güvenlik Konseyi’nin desteğiyle sağlanacak siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Griffiths, Haziran 2018’e göre, bu yıl aynı ayda, ülkedeki sivil kayıpların oranın yüzde 68’e azaldığını belirterek, “Buna rağmen ülkede devam eden şiddet ve sivil kayıplarının hala sürmesi beni oldukça endişelendiriyor. Yemen’de savaşın sürmesi barış masasını ortadan kaldırabilir” dedi.

​“Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor”

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını kaydetti. Beasley, Husilerin yönetiminde olan bazı bölgelerde kız ve erkek çocukların aç kaldığını belirterek, “Gönderdiğimiz gıda yardımlarının ulaşması gereken yerlere gitmediği için küçük çocukların ağzından yemekleri alınıyor. Bu durum sonlanıp bir uzlaşma sağlanmazsa Yemen’e yaptığımız bazı gıda yardımlarını askıya alabiliriz” dedi.

Ülkedeki insani durumun oldukça korkunç bir durumda olduğunu belirten WFP Başkanı Beasley, ülkede 20 milyon kişinin gıda yardıma ihtiyacı olduğu kaydederek, “İnsanların hayatta kalmasını sağlamak için yaptığımız bu yardımlar vahşi bir şekilde engelleniyor. İnsanları hayatta tutmak için, sadece işimizi yapmak için şiddetli bir direnişle karşı karşıya kalıyoruz. Gönderdiğimiz gıda yardımlarının yanlış insanların eline geçtiği yönünde elimizde ciddi kanıtlar var” dedi.

​“Yemen’e gıda yardımı ulaştırmamızı sağlamanız için size yalvarıyorum”

Beasley, Husilerin imzaladıkları anlaşmalara uyması gerektiğini kaydederek, “Husilerden istediğimiz bu teminatları alamazsak büyük bir olasılıkla hafta sonuna kadar aşamalı bir şekilde bu bölgelere gönderilen gıda yardımlarını askıya alabiliriz. Açık olalım, şu anda Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor. Her savaş sonrası bu durumdan para kazanmak isteyen kişiler oluyor. Yardım ulaştıramadığımız çocukların durumunu düşündükçe uykularım kaçıyor. Yaptığımız işi yapmamıza izin vermek için elinizden gelenin en iyisini yapmak için size yalvarıyorum” dedi.

​“Çatışmalar devam ederse yüzbinlerce kişi daha ölebilir”

BM Acil Yardım Koordinatörü (OCHA) başkanı Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen’de 24 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, dünyanın en trajik insani dramlarından birinin Yemen’de yaşandığını belirterek, ”Ülkenin yüzde sekseni savaş, hastalık ve acıların yarattığı ölümcül bir döngü içerisinde. Çatışmalar durmaz, yardımlar engellenirse önümüzdeki yıllarda birkaç yüzbin kişi daha ölebilir” dedi.

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