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BM Yemen'e gıda yardımını tekrar başlatıyor

09.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Yemen’in başkenti Sana’da açlık çeken 850 bin kişiye gıda yardımlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

BM Yemen'e gıda yardımını tekrar başlatıyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'in başkenti Sana'da iki aylık bir aranın ardından gıda yardımlarına yeniden başlanacağını duyurdu. Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel Cenevre'de yaptığı açıklamada "WFP Kurban Bayramı'nı müteakip Sana kentinde, son iki ayda WFP'den gıda yardımı almamış olan 850 bin kişiye gıda yardımlarını tekrar başlatacak" dedi.

Verhoosel Husilerin kontrolünde 9 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde gıda yardımının en çok ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını güvence altına almak için biyometrik kayıt sistemini de devreye sokacaklarını söyledi.

WFP 20 Haziran tarihinde Sana'ya yapılan gıda yardımlarını iaşelerin belli bir kesim arasında dağıtılması gerekçesiyle durdurmuş, ancak yetersiz beslenen çocuklara, hamile kadınlara ve emziren annelere yardımların süreceğini açıklamıştı.

Nüfusun beşte dördü yardıma muhtaç

Husilerin elindeki bölgelerde devreye girecek olan biyometrik kayıt sisteminin Suudi Arabistan destekli hükümetin kontrolünde olan Aden ve bazı Batı liman kasabalarında çoktan devrede olduğu belirtiliyor. Biyometrik kayıt sisteminde retina taraması, parmak izi, yüz tanıma gibi işlemlerle kişiler teşhis ediliyor.

Birleşmiş Milletler 24 milyondan fazla insanın yaşadığı Yemen'deki krizi dünyanın en ağır insani krizlerinden biri olarak tanımlıyor ve nüfusun yüzde 80'inin yardıma ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile İran destekli Şii Husi isyancılar arasındaki çatışmalarda şu ana dek, çoğu sivil on binlerce insan hayatını kaybetti.

AFP,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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