BM Yeni İnsan Hakları Komiserinin İlk Konuşmasında Hedef Üç Ülke

Birleşmiş Milletler’in (BM) yeni göreve gelen İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin’e, Sincan bölgesinde Uygurlar’ın “yeniden eğitim” kamplarına kapatıldığına yönelik “son derece rahatsız edici” iddiaları araştırmaları için gözlemcilere izin vermesi çağrısında bulundu.
Bachelet’nin çağrısı, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Uygurlar’ın keyfi gözaltılar, dini ibadetlerinin engellenmesi ve “siyasi beyin yıkama” gibi baskılara maruz kaldıklarını rapor etmesinin ardından geldi.
BM geçen ay eline, yaklaşık 1 milyon Uygur’un Çin’in batı sınırındaki bölgede hukuk dışı olarak gözaltında tutulduğu yönünde güvenilir haberler ulaştığını açıklamıştı.
Çin ise gözaltı kampları iddialarını reddediyor, “dış faktörleri” bölgede kargaşaya yol açmakla suçluyor.
Şili’nin eski devlet başkanı olan ve kısa süre önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak yeni görevine başlayan Bachelet, BM İnsan Hakları Konyesi’ne ilk hitabında, konseyin, “Sincan’daki sözde eğitim kamplarında Uygurlar ve diğer Müslüman topluluklara yönelik büyük çaplı keyfi gözaltılara ilişkin derinden rahatsız edici iddiaları” gün yüzüne çıkardığını söyledi.
Çin’in diğer bölgelerinde de insan hakları ihlallerinin olduğuna değinen Bachelet, Pekin hükümetine, ekibine ülke genelinde erişim izni sağlaması çağrısında bulundu, bu konuda yakın zaman da görüşmelerin başlamasını beklediğini dile getirdi.
Bachelet merkezi Cenevre’de bulunan 47 üyeli insan hakları konseyine hitabında, mağdurların sesi olma sözü verirken, kendisinin de siyasi tutukluluk ve mültecilik geçmişi olduğunu anlattı.
ABD’de de ailelerinden ayrılmaya zorlanan 500 göçmen çocuğun yetkililer tarafından hala ailelerine tekrar kavuşturulmadığına dikkati çeken Bachelet, Trump yönetiminin geçen hafta mahkemeyle göçmen çocukların tutulmasını 20 gün süreyle sınırlayan anlaşmadan çekileceği açıklamasına tepki gösterdi.
Bachelet ayrıca, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyona daha şeffaf olması ve hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasının sorumlularından hesap sorması çağrısında bulundu, bu süreçte atılacak adımların yakın takipçisi olacağını vurguladı.
Bachelet, Suudi Arabistan’da Yemen’de icra edilen operasyonlar konusunda Suudi silahlı kuvvetler mensupları için çıkarılan genel af için de “son derece endişe verici” ifadesini kullandı.
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