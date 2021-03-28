BM yetkilisi: Myanmar'da yaşananlar toplu katliam

BM raportörü müdahaleleri "toplu katliam" olarak nitelendi.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki askeri cuntanın göstericilere uyguladığı şiddeti "toplu katliam" diye niteledi. Andrews, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veya düzenlenecek uluslararası özel bir zirvenin Myanmar konusunda derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi. BM temsilcisi, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği ülkede yönetimi ele alan askeri cuntaya gelir sağlayan doğal gaz veya petrol girdisini dondurmayı veya ülkeye silah satışını durdurmayı talep etti.

BM temsilcisi Andrews, Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını kınamanın veya endişe duyulduğu yönündeki açıklamalarda bulunmanın askeri darbe yapan yönetimin topluca katlettiği Myanmar halkı için teselli edici bir tutum olmadığını söyledi. Andrews, "Kelimeler yetersiz kalıyor. Vakit, güçlü ve koordineli biçimde harekete geçme vaktidir" diye konuştu.

Ülkenin en kanlı günü

Myanmar'da seçim sonuçlarını tanımayarak yaklaşık iki ay önce askeri darbe düzenleyen cunta yönetimine karşı gösteri yapan sivil protestoculara müdahalelerde dün en kanlı gün yaşandı. Ülkedeki pek çok kentte düzenlenen protestolara ordunun silahlı müdalehelerinde, aralarında çocukların da bulunduğu en az 114 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.