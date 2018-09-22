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BM yetkilisi Solheim'e aşırı ve pahalı uçak seyahatleri eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

BM yetkilisi Solheim'e aşırı ve pahalı uçak seyahatleri eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı İcra Direktörü Erik Solheim'in aşırı ve pahalı uçak seyahatleri yaptığı gerekçesiyle eleştirildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İngiliz Guardian gazetesinin ele geçirdiği bir iç teftiş belgesinde, 2016'dan bu yana görev yapan, eski Norveç Çevre Bakanı Erik Solheim'in davranışlarının, BM Çevre Programının itibarını riske attığı ifadesi kullanıldı.

Belgede, 668 günün 529'unda seyahat eden Solheim'in uçuş masraflarının 488 bin 518 doları bulduğu, BM Çevre Programı Başkanının seyahatlerini takip eden bir mekanizmanın var olmadığı belirtildi.

BM İç Denetim Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan belgede, BM Çevre Programının seyahat harcamalarının 2014-2017 arasında iki katına çıktığına da işaret edildi.

Solheim'in gidiş gelişlerinin, BM Çevre Programı İcra Direktörlüğünün doğrudan Solheim'e bilgi veren bir üyesi tarafından onaylandığı, bunun BM kurallarının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

BM Çevre Programı İcra Direktörünün bir keresinde hafta sonu için Washington'dan Paris'e uçtuğu, ardından tekrar New York'a gittiğine, memleketi Norveç'e yaptığı bir seyahatle ilgili soru soran BM yetkilisine, "kendisine fabrika işçisiymiş gibi muamele etmeye son vermeleri gerektiği" cevabını verdiğine dikkat çekildi.

Norveç'teki çevreciler, belgenin "ironik ve üzücü" olduğunu dile getirdi.

Solheim ise gizli bir süreç olduğundan belgeyle ilgili yorum yapamayacağını ancak seyahatleriyle ilgili ne borcu varsa ödediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı ve pahalı uçak seyahatleri Erik Solheim

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