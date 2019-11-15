BM yetkilisi: "Venezuela'dan göç edenler büyük olasılıkla dönmeyecek"

BOGOTA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) özel temsilcisi Eduardo Stein, "Venezuela'dan göç edenlerin büyük olasılıkla ülkelerine geri dönmeyeceğini" bildirdi.

Stein, Associated Press Ajansına yaptığı açıklamada, en az 4,6 milyon Venezuela halkının ülkesinden ayrılmasının Latin Amerika'da kalıcı değişikliklere yol açtığını ifade etti.

Ülkeden ayrılanların çoğunun geri dönmek istemediğini belirten Stein, "Venezuelalıların gittikleri ülkede yaşamlarını sürdüreceklerini böylece bölgenin asla eskisi gibi olmayacağını" vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden haziranda yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlara ulaştığı ifade edilmişti.

Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı belirtilmişti.

