BM yetkilisinden Hafter güçlerinin Mitiga Havalimanı saldırısına kınama

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Selame, BM Libya Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, "Bu saldırı, sivillerin yoğun olarak kullandığı tesislere saldırıyı yasaklayan uluslararası insan hakları kanunları için ciddi ihlal oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hava saldırılarının durması için çağrı yapan Selame, çatışmaların daha da büyüyüp iç savaşa dönüşmesi ihtimaline karşı da uyarıda bulundu.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırıya geçtiklerini duyurmuş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de dün karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

