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BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmişler Milletler Irak Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, dün gece başkent Bağdat’ta göstericilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Plasschaert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağdat’ın merkezinde silahsız göstericilere saldırılması sonucu onlarca masum sivilin ölmesi ve yaralanmasını kınadığını ifade etti.

BM Yetklisi Plasschaert, "Göstericilerin kasıtlı bir şekilde silahlı unsurlarca öldürülmesi Irak halkına karşı işlenen katliamdan başka bir şey değildir." dedi.

Plasschaert, faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve gecikmeden yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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