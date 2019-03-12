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BM yetkilisinden "İsrail polisinin Aksa'ya müdahalesine" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

BM yetkilisinden "İsrail polisinin Aksa'ya müdahalesine" tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırarak, Harem-i Şerif'in kapılarını kapatmasına tepki gösterdi.

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kutsal şehir Kudüs'teki olayları endişeyle takip ettiğini belirterek, "İbadet mekanları dua içindir, provokasyon ve şiddet için değil. Zaten gergin olan durumu körüklememek için itidalli davranılmalı." ifadesini kullandı.

BM yetkilisi ayrıca Kudüs'teki statükoya herkes tarafından tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail polisi bugün öğlen saatlerinde Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, yatsı namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel olmuştu.

İsrail polisi, olayların ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aksa BM Nikolay Mladenov

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