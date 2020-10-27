HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: "Yoksul Ülkeler Kullanılmış Araba Çöplüğüne Dönüyor"

BM: "Yoksul Ülkeler Kullanılmış Araba Çöplüğüne Dönüyor"

27.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, özellikle Afrika’daki fakir ülkelerin, gelişmiş ülkelerden giden eski ve tehlike arz eden kullanılmış arabalarla dolduğuna dikkat çekildi

BM: "Yoksul Ülkeler Kullanılmış Araba Çöplüğüne Dönüyor"

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, özellikle Afrika’daki fakir ülkelerin, gelişmiş ülkelerden giden eski ve tehlike arz eden kullanılmış arabalarla dolduğuna dikkat çekildi.

BM Çevre Programı tarafından hazırlanan rapora gör, 2015 ve 2018 yılları arasında dünya genelinde 14 milyon kullanılmış araç bir ülke değiştirdi. Bu araçların yüzde 80’I gelir düzeyi düşük Afrika ülkelerine gönderildi.

Raporda Avrupa, Amerika ve Japonya’dan gönderilen bu eski araçların, hava kirliliği ve iklim değişikliği konusunda önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre bugün dünya üzerindeki 1,1 milyar araç sayısı 2050 yılında iki katına çıkacak. Bu durumun kullanılmış araçlar pazarını da büyüteceğine dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, bu noktada Afrika ülkelerinin gelişmiş ülkelerin adeta araba çöplüğüne döndüğüne dikkat çekiyor. Andersen “Bu elbette bir eşitlik, adil düzen ve insana saygıyla ilintili bir konu ama aynı zamanda sağlık, çevre ve insan hayatını da ilgilendiriyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Andersen de hava kirliliğinin artmaya devam edeceğini, kullanılmış, eski araçların gelişmekte olan ve yoksul ülkelere satışının da bunun nedenlerinden biri olduğunu dile getiriyor.

BM Çevre Programı raporuna göre eski araçlar aynı zamanda çok sayıda trafik kazasına da sebebiyet veriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de Sahra altı Afrika ülkeleri dünyada en çok trafik kazasından ölümlerin yaşandığı ülkeler konumunda. Avrupa’da 100 bin kazada ölüm oranı 9,3 iken Afrika ülkelerinde bu oran 100 binde 26,6 seviyesinde.

Andersen, BM Çevre Programı’nın kullanılmış araçların gelişmekte olan ülkelere satışı yasaklansın talebinin bulunmadığını söylüyor. Ancak hem gelişmiş hem de diğer ülkelerde bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin güvenlik konusunda eksiği olan çevre kirliliğine neden olabilecek araçların ihracatına izin vermemesi gerektiğini dile getiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Beklenen oldu: Başkan önünde yemin ettiBeklenen oldu: Başkan önünde yemin etti
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Koronavirüs sonrası rengi mavi olan Çinli doktor normale döndü
Koronavirüs sonrası rengi mavi olan Çinli doktor normale döndü
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Günde 16 bin kalori alan profesyonel yiyicinin kilosuna inanamayacaksınız
Günde 16 bin kalori alıyor! Kilosuna inanamayacaksınız
Fransa İçişleri Bakanı: Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor
'Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor'
Ermenistan'ın büyük hezimeti: Görevden alındı!
Ermenistan'ın büyük hezimeti: Görevden alındı!
Kendini klonlayan mutant kerevitler, Belçika'da mezarlığı ele geçirdi
Kendini klonlayan mutant kerevitler mezarlığı ele geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.