BM: "Yoksul Ülkeler Kullanılmış Araba Çöplüğüne Dönüyor"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Inger Andersen, bu noktada Afrika ülkelerinin gelişmiş ülkelerin adeta araba çöplüğüne döndüğüne dikkat çekiyor. Andersen “Bu elbette bir eşitlik, adil düzen ve insana saygıyla ilintili bir konu ama aynı zamanda sağlık, çevre ve insan hayatını da ilgilendiriyor” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre bugün dünya üzerindeki 1,1 milyar araç sayısı 2050 yılında iki katına çıkacak. Bu durumun kullanılmış araçlar pazarını da büyüteceğine dikkat çekiliyor.

Raporda Avrupa, Amerika ve Japonya’dan gönderilen bu eski araçların, hava kirliliği ve iklim değişikliği konusunda önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi.

BM Çevre Programı tarafından hazırlanan rapora gör, 2015 ve 2018 yılları arasında dünya genelinde 14 milyon kullanılmış araç bir ülke değiştirdi. Bu araçların yüzde 80’I gelir düzeyi düşük Afrika ülkelerine gönderildi.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, özellikle Afrika’daki fakir ülkelerin, gelişmiş ülkelerden giden eski ve tehlike arz eden kullanılmış arabalarla dolduğuna dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon insan hava kirliliği kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Andersen de hava kirliliğinin artmaya devam edeceğini, kullanılmış, eski araçların gelişmekte olan ve yoksul ülkelere satışının da bunun nedenlerinden biri olduğunu dile getiriyor.

BM Çevre Programı raporuna göre eski araçlar aynı zamanda çok sayıda trafik kazasına da sebebiyet veriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de Sahra altı Afrika ülkeleri dünyada en çok trafik kazasından ölümlerin yaşandığı ülkeler konumunda. Avrupa’da 100 bin kazada ölüm oranı 9,3 iken Afrika ülkelerinde bu oran 100 binde 26,6 seviyesinde.

Andersen, BM Çevre Programı’nın kullanılmış araçların gelişmekte olan ülkelere satışı yasaklansın talebinin bulunmadığını söylüyor. Ancak hem gelişmiş hem de diğer ülkelerde bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin güvenlik konusunda eksiği olan çevre kirliliğine neden olabilecek araçların ihracatına izin vermemesi gerektiğini dile getiriyor.

