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BM: "Yüzlerce hava saldırısı düzenlenen İdlib'de durum alarm verici"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

BM: "Yüzlerce hava saldırısı düzenlenen İdlib'de durum alarm verici"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcok, ''Suriye hükümeti ve destekçilerinin yüzlerce hava saldırısı düzenlediği İdlib'in güneyinden alarm verici haberler geliyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, ülkenin kuzeybatısında, özellikle de İdlib'de insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Maarratünnuman, Saraqeb ve Halep'in batısında çatışmaların artığını belirten Lowcock, ''15-23 Ocak tarihlerinde çoğu kadın ve çocuk en az 81 sivilin çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini'' söyledi.

Lowcock, ''Suriye hükümeti ve destekçilerinin yüzlerce hava saldırısı düzenlediği İdlib'in güneyinden alarm verici haberler geliyor.'' ifadesini kullandı.

Halep'te de diğer silahlı grupların çatışmalara devam ettiğini aktaran Lowcock, yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Son iki günde 20 bin, son iki ayda ise 390 bin kişinin saldırılardan kaçmak zorunda kaldığını ve yerinden edildiğini söyleyen Lowcock, 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya tarafından ilan edilen ateşkesin yerine getirilmediği kaydetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

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Anahtar Kelimeler:
BM İdlib Suriye

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