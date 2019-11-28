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BM: Zimbabve 'insan eliyle yaratılan açlığın eşiğinde'

28.11.2019 22:14 | Son Güncelleme

Bir BM yetkilisi, Zimbabve'nin, insan eliyle yaratılan bir açlığın eşiğinde olduğunu söyledi. BM'nin bulguları, 14 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 60'ının gıda güvenliği bulunmadığıın gösteriyor. BM Özel Rapörtörü Hilal Elver'in hazırladığı çalışmaya göre, bu durumun nedenleri arasında hiperenflasyon, yoksulluk, doğal felaketler ve ekonomik ambargolar bulunuyor.

BM: Zimbabve 'insan eliyle yaratılan açlığın eşiğinde'

Bir BM yetkilisi, Zimbabve'nin, insan eliyle yaratılan bir açlığın eşiğinde olduğunu söyledi.

BM'nin bulguları, 14 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 60'ının gıda güvenliği bulunmadığıın gösteriyor.

BM Özel Rapörtörü Hilal Elver'in hazırladığı çalışmaya göre, bu durumun nedenleri arasında hiperenflasyon, yoksulluk, doğal felaketler ve ekonomik ambargolar bulunuyor.

Rapora göre "krizin yükünü en çok kadın ve çocuklar çekiyor" ve yaşları altı ay ila iki arasında değişen çocukların yüzde 90'ı yeterli gıda alamıyor.

Ülkeye yaptığı 11 günlük ziyaretin ardından raporunu hazırlayan Elver, "Zimbabve'deki durumun aciliyetini ne kadar vurgulasam az olur" dedi ve durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Elver, karşılaştığı insanların birçoğunun günde sadece bir kez yemek yiyebildiğini ve çocukların da gelimesi engellenmiş ve çok zayıf olduklerini belirtti.

Elver "Her gün yaşadıkları zorlukların içinde, umutsuzca çocuklarını açlıktan kurtarmaya çalışan büyükannelerin, annelerin, teyzelerin ve halaların hikayelerii hiç unutmayacağı" diye konuştu.

Kronik yetersiz beslenme, ülkenin kentsel ve kırsal kesimlerinde yaygın.

Kuraklıklar ve hava koşulları tarımsal üretimi olumsuz etkilerken, hiperenflasyon sorunu daha da kötüleştirdi.

Elver, konuştuğu Zimbabvelilerin, "süpermarketlerde genlede gıda bulunsa da, yüzde 490'ları aşan enflasyonun gelirlerini eritmesi nedeniyle, gıda güvenliklerini kaybettiklerini anlattıklarını" söyledi.

Elver'in tespit ettiği diğer sorunlarsa, yaygın yolsuzluklar ve ekonomik ambargolar.

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