BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ve iklim değişikliği öne çıkacak. BM, 73. Genel Kurul Görüşmeleri, dünya liderlerini 24 Eylül'de New York'ta bir araya getirecek. Tüm dünyadan 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerine ev sahipliği yapacak BM zirvesinde, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimler bu yıl zirveye katılmayacak. Uluslararası toplumun tüm tepki ve çağrılarına rağmen Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçları karşısında sessizliğini sürdüren Myanmar lideri Aung San Suu Çii de zirveye katılmayacak liderler arasında yer alıyor. Bu ülkeler, bakan düzeyinde temsil edilecek. Her yıl eylülde BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen ve küresel sorunlara çözüm arayan dünya liderlerinin gündeminde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ile iklim değişikliği öne çıkacak.

- İran, Trump'ın teklifine sıcak bakmadı Zirvede gözler, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye çevrilecek. Diplomatik çevrelerde zirve öncesi en çok merak edilen ve konuşulan konu, yine Trump ve Ruhani'nin bir araya gelip gelmeyeceği oldu. Trump, Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık yaksa da ABD yönetimiyle görüşmek için yaptırımların kaldırılması şartı koşan İran, Trump'ın teklifine sıcak bakmadı. Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutması üzerine ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını açıklamasıyla "Trump- Ruhani bir araya gelir mi?" tartışmalarına son noktayı koydu. - Erdoğan, Genel Kurul'a ilk gün hitap edecek Bir hafta sürece yüksek düzeyli görüşmelerde Suriye krizinden, Filistin sorununa, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorununa, Libya ve Yemen'deki krizlere kadar birçok konu ele alınacak. İlk yıllarda ilk konuşmacı olmaya gönüllü olması nedeniyle geleneksel olarak Genel Kurul'a ilk hitap eden ülke Brezilya olurken, ikinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Trump yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak ilk gün hitap edecek. - İklim seferberliği BM'nin ''iklim krizi'' olarak nitelendirdiği iklim değişikliği de zirvenin merkezinde bulunacak. BM Genel Sekreteri Guterres, 21-23 Eylül'de devlet ve hükümet başkanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek Genel Kurul Görüşmeleri öncesi "İklim Zirvesi" düzenleyecek. Üç gün sürecek zirvenin ilk günü, iklim değişikliği konusunda seslerini duyurmak isteyen gençleri bir araya getirecek, 23 Eylül Pazartesi de dünya liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak. Dünya liderlerine iklim konusunda seferberlik çağrısı yapan Guterres, 2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen "küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutma" hedefine ulaşılabilmesi için liderlerden zirveye "konuşmalarla değil planlarla" gelmesini bekliyor. - Trump, İklim Zirvesi'ne katılmayacak BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında yaptığı beyanlar, küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.