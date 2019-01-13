BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru çalışmaya hazır." dedi. Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması", BMC Karasu Fabrikasının temel atma töreninin yanı sıra canlı bağlantı ile BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası'nın açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve onun büyük vizyonuyla Türkiye'de 17 yıldır başarıyla devam eden milli ve yerli sanayi oluşturma yolculuğunun önemli adımlarından birini attıklarını söyledi. BMC'nin 1964 yılında kurulan ve bugüne kadar ülkenin hizmetine sunduğu ürünlerin yanı sıra 80 ülkeye yaptığı ihracatla değerli bir marka haline geldiğini ifade eden Öztürk, "2014 yılından bu yana Türkiye ve Katar stratejik ortaklığı olarak dünya markası olma yolunda yerli ve milli mühendislikle gece gündüz çalışarak, büyüyerek yoluna devam etmektedir. 2014 yılı başında yapılan ihalede, yaklaşık 360 milyon dolar tutarında bir değerle Türk ve Katarlı ortaklar tarafından satın alınan BMC, o günde de çok değerli bir markaydı." şeklinde konuştu.

Öztürk, BMC'nin bu günlere geldiği süreci anlatarak, şöyle devam etti: "O gün çıktığımız yolculukta yürekten inanarak, çok çalışarak ve toplamda 1 milyar dolar civarında bir yatırım ve işletme sermayesini, 10 yıllık çok detaylı bir iş planı doğrultusunda kullanarak, bugün gururla size faaliyetlerimizi anlatabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Allah'ımıza şükrediyoruz bize bu günleri nasip ettiği için. Bugün 3 bin çalışanımız, askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik araç; tank, otobüs, ticari araç, raylı sistem ürünleri, kara motorları ve şanzıman alanlarında onlarca farklı üründen oluşan ürün gamı ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet veriyoruz." - "Ülkemiz ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katma değer üretecek" Büyüyen hayalleriyle artık mevcut tesislere sığmadıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Burada Sakarya Karasu'da gelecek 50 yılı inşa etmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda, milli ve yerli mühendislik ve üretim yetenekleri ile Türkiye ve Katar başta olmak üzere dünyada birçok ülkeye hizmet verebilmek için 222 hektar alan üzerine kurulu ve fazlar halinde toplam 500 bin metrekare kapalı alana ulaşacak olan BMC Üretim ve Teknoloji Üssünün temellerini atıyoruz."

Öztürk, kendilerine cesaret veren, vizyonu ve milli şuuru kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği olmadan bu hayalleri gerçekleştiremezdik. 2023 yılına kadar üretim ve teknoloji üssümüz tamamlandığında, tüm faaliyetlerin toplamında yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katma değer üretecektir. Yıllık ihracat hedefimiz ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olacaktır.

Tesisimizin bugün temelini atacağımız birinci fazı, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümünü kapsamaktadır ve çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçecektir." - "Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru çalışmaya hazır" Öztürk, çok heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çünkü İzmir'de 5 yıldır var gücüyle çalışıp bizi bugünlere getiren çalışanlarımız ve ileri teknoloji seviyesine çıkarttığımız tesisimizin başarısını sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru çalışmaya hazır. Bugün BMC'nin yeni kamyon ve çekici efsanesi TUĞRA, Türkiye'nin yükünü taşımak için yollara çıkıyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi gibi çok özel bir gelişmeyle milletimizin huzurundayız. Raylı sistemler, milli ve yerli yüksek hızlı tren ve metro projelerinin planlanmasında hızla ilerliyoruz.