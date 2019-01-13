HABER

"BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Yerlilik ve millilik ülkemiz için tercih değil, bekamızı ilgilendiren olmazsa olmaz zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye, bu coğrafyada var olmak için kendi harp silahlarını ve teçhizatlarını üretmeye, kendi silahlarıyla güçlü, caydırıcı ve başarılı olmaya mecburdur" - "Belirli alanlarda özel sektörler ile çalışmak milli bir gerekliliktir. Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Merkezinin işletme devri de bu kapsamda değerlendirilmelidir"

SAKARYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yerlilik ve millilik ülkemiz için tercih değil, bekamızı ilgilendiren olmazsa olmaz zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye, bu coğrafyada var olmak için kendi harp silahlarını ve teçhizatlarını üretmeye, kendi silahlarıyla güçlü, caydırıcı ve başarılı olmaya mecburdur." dedi.

Akar, Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" programında, risk, tehdit ve belirsizliklerin arttığı günümüzde savunma sanayisi ve teknolojilerinin her geçen gün öneminin arttığını söyledi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında elde edilen başarılı sonuçlarda, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli sanayinin geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı harp, silah, araç ve gereçlerinin öneminin görüldüğünü belirten Akar, Çukur operasyonlarında, Cerablus'ta, Afrin ve diğer yerlerde teröristleri kazdıkları çukurlara gömen Mehmetçiğin arkasında savunma sanayi çalışanlarının bulunduğunu vurguladı.

Akar, Mehmetçiğin operasyonlarda destan yazarken savunma sanayi çalışanlarının fabrikalarda ürettikleriyle onları desteklediğini kaydetti.

Bakan Hulusi Akar, başarının olmazsa olmazlarından birisinin de güçlü savunma sanayisi olduğunu dile getirerek, "Yerlilik ve millilik ülkemiz için tercih değil, bekamızı ilgilendiren olmazsa olmaz zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye, bu coğrafyada var olmak için kendi harp silahlarını ve teçhizatlarını üretmeye, kendi silahlarıyla güçlü, caydırıcı ve başarılı olmaya mecburdur. Coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir." diye konuştu.

- "Milli savunma teknolojilerini geliştirmek için çalışıyoruz"

Dışa bağımlılığın sıkıntılarını Osmanlı'nın son dönemlerinde ve geçmiş yıllarda yaşadıklarını anlatan Akar, en zor zamanda parasını ödedikleri silahın ve mühimmatın bile verilmediğini bildirdi.

Akar, bu yüzden "Kendi göbeklerini kendileri kesecek şekilde" gerekli tedbirleri almaya başladıklarını ve alacaklarını aktararak, "Bu anlayışla temeli atılan tesisimizde yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla modern harp silah, araç ve gereçlerinde yabancı firmaların teknolojilerine ve lisanslarına bağlı olmadan özgün üretim gerçekleştirilebilecek. Yerli ve milli parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranının bugün yüzde 68'lere ulaşmasının, yapılan çalışmaların başarısının en açık göstergesi olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki 2023 hedeflerimize ulaşmamızda en önemli lokomotif sektörlerinden biri etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayisi olacaktır. Bu konuda öncelikle hedefimiz gelişmiş teknoloji ürünlerini kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ortaya çıkarabilmektir." dedi.

Savunma sanayisinde kamu teşekküllerinin yanı sıra özel sektörün payının hızla artıyor olmasının da önemli bir gelişme olduğuna değinen Akar, şöyle konuştu:

"Güvenliğimiz dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için yeni üretim imkanlarının oluşturulması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının arttırılması, özel sektörün elindeki yüksek teknolojinin ve iş yapma hızından istifade edilmesi de zarurettir, şarttır. Bu aynı zamanda uluslararası arenadaki rekabet gücümüzü de arttıracaktır. Bu açıdan belirli alanlarda özel sektörlerle çalışmak milli bir gerekliliktir. Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Merkezi'nin işletme devri de bu kapsamda değerlendirilmelidir."

Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayisinin merkezi olması yolunda önemli bir adım daha atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bölgeye yapılan ve yapılacak olan büyük yatırımlar, ordumuzun ihtiyaç duyacağı modern harp sistemlerini milli olarak üretebilme kabiliyetimizi artıracak, istihdamı da 3-4 kat büyüterek bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle temeli atılan tesisimizin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin güvenliği, refahı ve huzuru için savunma sanayisinin gelişimine vermiş olduğu önemli desteklerden ötürü zat-ı devletlerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyor; yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesine katkıda bulunan herkese yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Alanya'da çocuklar, Toroslardan kamyonlarla getirilen karda eğlendiAlanya'da çocuklar, Toroslardan kamyonlarla getirilen karda eğlendi
TIR'ın çarptığı Arzu, hayatını kaybettiTIR'ın çarptığı Arzu, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Sanayi sakarya

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Ordu'da yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyayı ayağı kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.