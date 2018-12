"BM'de 101 devletin oyunu almak çok az devlete nasip olur"

UCMRM'nin 2012'de görevine başladığını belirten Aksar, "BM, mekanizmanın işlerini bir an önce bitirmesini istiyor. Yakın gelecekte biter mi bitmez mi bilemiyorum. Çünkü halen 2. Dünya Savaşı'yla ilgili dosyalara bakıldığını düşünürsek 1990'lı yıllardaki uluslararası suçların takibi, yeni iddianamelerin gündeme gelmesi gibi konular olacağı için yakın zamanda bu mekanizmanın görevine son verileceğini de düşünmüyorum." diye konuştu.

- Bosna ve Ruanda'daki soykırım dosyaları

Aksar, Türkiye'nin her zaman uluslararası hukuka saygılı olduğunu ve her kurala riayet ettiğini vurgulayarak, özellikle Balkanlar, Afrika anlamında uluslararası suçlar bağlamında Türkiye'nin her zaman UCMRM'ye aday göstermesi gerektiğini aktardı.

Mekanizmanın iş yükünün yoğun olduğunu, temyiz aşamasındaki duruşmaların görüleceğini, özellikle tanıklar ve mağdurlar üzerindeki istenmeyen baskı ve tehditler sebebiyle ilk iddianamelerin gündeme gelebileceğini vurgulayan Aksar, hangi kısımda görev alacağının belli olmadığını, ihtiyaç üzerine görevlendirme yapılacağını anlattı.

Prof. Dr. Yusuf Aksar, mekanizmada şu aşamada Bosna'daki katliamlarla ilgili Ratko Mladiç ve Radovan Karadziç'le ilgili dosyalar ile Ruanda'da da üst düzey devlet yetkilileri ve kaçan görevlilerle ilgili dosyalar bulunduğunu belirtti.