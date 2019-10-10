HABER

BM’de AB ülkelerinden Türkiye çağrısı

10.10.2019 23:02 | Son Güncelleme

BMGK’da Türkiye ile ilgili ortak açıklama konusunda uzlaşma sağlanamadı.

BM’de AB ülkelerinden Türkiye çağrısı

Beş AB ülkesi kendi açıklamasını yayınlayarak Türkiye’ye "harekatı durdur" çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ortak açıklama üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Oturumun yapılması için girişimde bulunan BMGK’nin AB'den beş üyesi Belçika, Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere ise ortak açıklamayla Türkiye’ye Suriye harekatını durdurma çağrısı yaptı.

2020-2021 döneminde konseyin geçici üyeliğini üstlenecek olan AB üyesi Estonya’nın da destek verdiği açıklamayı, Almanya’nın BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Jürgen Schulz okudu.

Schulz sözlerine “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonundan derin endişe duymaktayız. Türkiye’ye tek taraflı askeri harekatını durdurma çağrısı yapıyoruz” diyerek başladı.

“Harekat Türkiye’nin kaygılarına yanıt vermeyecek”

Bu harekatın, Türkiye’nin güvenlik kaygılarına yanıt vermeyeceğine inandıklarını söyleyen Schulz, yeni silahlı çatışmaların tüm bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştireceğini, insanların yerinden edilmesine, mültecilerin ve Suriye içinde yerinden edilen kişilerin sayısının artmasına yol açacağını kaydetti.

Alman diplomat, Türkiye’nin harekatı sonucunda IŞİD’in yeniden güçlenebileceği endişesini de şu ifadelerle aktardı:

“Türkiye’nin tek taraflı askeri eylemi Uluslararası Koalisyon’un DAEŞ’e karşı kaydedilmiş başarısını da tehdit etmekte. Bu harekat Suriye Demokratik Güçleri dahil, koalisyonun yerel partnerlerinin güvenliğini tehdit edecek, bölgenin ve Avrupa’nın güvenliğine ciddi tehdit oluşturan DAEŞ’in yeniden güçlenmesi için ortam sağlayarak, bölgede uzun süreli istikrarsızlık riskine yol açacaktır.”

"Güvenli bölge" itirazı

Ortak açıklamanın dikkat çeken bir diğer bölümünü de Türkiye’nin bölgede oluşturmayı öngördüğü “güvenli bölge” oluşturdu.

Schulz, Türkiye’nin oluşturmayı hedeflediği bu bölgenin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) kriterlerine uymasının mümkün görünmediğine dikkat çekerek, “Herhangi bir demografik değişime yol açacak girişim kabul edilemez” dedi.

Alman diplomat, “Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz ki, yerel nüfusun haklarının görmezden gelinmesi durumunda, bu bölgelere AB hiçbir şekilde kalkınma ya da istikrara katkı amaçlı yardımlarda bulunmayacaktır… Biz mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin, imkan olduğu takdirde kaçmış oldukları evlerine yeniden ancak güvenli, gönüllü, ve onurlu koşullar altında dönmeleri konusundaki tutumumuzu koruyoruz” sözlerini kaydetti.

Bu arada Suriye’de sürdürülebilir çözümün BM öncülüğündeki Cenevre süreciyle çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayan Jürgen Schulz, aynı zamanda Türkiye’nin AB’nin kilit bir partneri, NATO müttefiki, IŞİD’e karşı Uluslararası Koalisyon’un üyesi, Suriye krizi ve bölgede önemli bir aktör olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’nin mültecilere ev sahipliği yapan bir ülke olarak önemli rolünü kabul ediyoruz” dedi.

ABD büyükelçisi soruyu yanıtlamadı

ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Kelly Craft, Başkan Trump’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekatına “hiç bir şekilde” yeşil ışık yakmadığını, şüpheye yer bırakmayacak şekilde dile getirdiğini söylerken, bir gazetecinin “Peki Türkiye’nin harekatını kınıyor musunuz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Ortak açıklamaya itiraz ettiği belirtilen Rusya’nın BM nezdindeki Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise BMGK’nin yapacağı bir açıklamanın çok daha kapsamlı konular içermesi gerektiğini savunarak, “buna Suriye’deki yabancı güçler dahil” açıklamasını yapmakla yetindi.

Türkiye güvence vermişti

Türkiye dün BMGK’ya ilettiği mektubunda, askeri operasyonunun “orantılı, ölçülü ve sağduyulu” olacağını iletmişti.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu tarafından iletilen mektupta, “operasyon sadece teröristleri, sığınaklarını, barınaklarını, çukurlarını, silahlı araçlarını ve teçhizatını hedef alacaktır” güvencesi verilmişti.

DW/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Eni: Savaş gemileri gelirse Kıbrıs’tan çekilirizEni: Savaş gemileri gelirse Kıbrıs’tan çekiliriz
Trump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorumTrump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum

Trump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum

ABD ve Rusya, BMGK'nın Türkiye'yi kınamasına onay vermedi

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.