BM'de ABD-Çin çatışması

Üzerinde güçlükle uzlaşma sağlanan korona tasarısı tehlikede.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında koronavirüs nedeniyle süren gerginlik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de diplomatik krize neden oldu. BM'nin, koronavirüs pandemisiyle mücadeleye ilişkin çıkarmayı planladığı, Fransa ve Tunus tarafından çerçevesi çizilen tasarıyı ABD bloke etti. ABD'nin bloke ettiği tasarıdaki tartışmalı konu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgınla mücadelede üstlenmek istediği öncü rol ve Çin'in salgının yayılmasındaki sorumluluğu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve pek çok üye ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisiyle mücadelede öncü rol üstlenmesini talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise buna sıcak bakmıyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü yeni tip koronavirüs salgınında başarısız olmak ve Çin'e boyun eğmekle suçluyor. Bu nedenle de BM'den çıkması hedeflenen tasarıda DSÖ'nün anılmasını istemiyor.

ABD DSÖ'nün öncü rol üstlenmesine karşı

Fransa ve Tunus'un hazırladığı taslakta yaşanan sorun üzerine DSÖ'nün öncü rol üstlenmesine ilişkin ifadenin yer almadığı bir formülasyon önerildi. Buna göre BM'nin "uzmanlaşmış sağlık örgütleri" ibaresi kullanılması gündeme geldi.