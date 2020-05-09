HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'de ABD-Çin çatışması

BM'de ABD-Çin çatışması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasında devam eden korona gerginliği BM Güvenlik Konseyi’nde de anlaşmazlığa neden oldu.

BM'de ABD-Çin çatışması

Üzerinde güçlükle uzlaşma sağlanan korona tasarısı tehlikede.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında koronavirüs nedeniyle süren gerginlik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de diplomatik krize neden oldu. BM'nin, koronavirüs pandemisiyle mücadeleye ilişkin çıkarmayı planladığı, Fransa ve Tunus tarafından çerçevesi çizilen tasarıyı ABD bloke etti. ABD'nin bloke ettiği tasarıdaki tartışmalı konu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgınla mücadelede üstlenmek istediği öncü rol ve Çin'in salgının yayılmasındaki sorumluluğu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve pek çok üye ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisiyle mücadelede öncü rol üstlenmesini talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise buna sıcak bakmıyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü yeni tip koronavirüs salgınında başarısız olmak ve Çin'e boyun eğmekle suçluyor. Bu nedenle de BM'den çıkması hedeflenen tasarıda DSÖ'nün anılmasını istemiyor.

ABD DSÖ'nün öncü rol üstlenmesine karşı

Fransa ve Tunus'un hazırladığı taslakta yaşanan sorun üzerine DSÖ'nün öncü rol üstlenmesine ilişkin ifadenin yer almadığı bir formülasyon önerildi. Buna göre BM'nin "uzmanlaşmış sağlık örgütleri" ibaresi kullanılması gündeme geldi.

ABD'li bir yetkili, kendilerinin müzakerelerde oldukça yapıcı olduğunu, Çin'in ise BM tasarısını Vuhan'da ortaya çıkan COVID-19 ile mücadelede yalan söylemler için kullanmakta kararlı olduğunu gözlemlediklerini ileri sürdü.

Diplomatların aktardığına göre Çin, DSÖ'nün pandemiyle mücadele için yaptığı çağrıların BM'nin tasarısında mutlaka yer alması için bastırıyor ve DSÖ'yü de destekliyor. ABD ise pandemi konusunda "şeffaflık" kavramının kesinlikle tasarıya dahil edilmesinde ve ilaveten DSÖ'nün adıyla anılmamasında ısrar ediyor. ABD ayrıca, Çin'e yönelik, yeni tip koronavirüs salgınında şeffaf davranmadığı suçlamasında bulunuyor.

ABD neden bloke ediyor?

ABD ile Çin arasında süren tartışma BM Güvenlik Konseyi'ni yaklaşık iki aydır meşgul ediyor. ABD Başkanı Trump, Nisan ayı başında önce DSÖ'ye maddi kaynak aktarımını kestiğini açıkladı. Trump, DSÖ'yü salgını engellememekle suçluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, tasarının ya sadece "pandemi süresince dünyada ateşkes uygulanması" çağrısıyla sınırlandırılmasını ya da "ülkelerin hesap vermekle yükümlü olduğu" ibaresinin eklenmesini istediklerini belirtiyor. Diplomatik çevrelere göre ABD, bu ikinci madde ile salgının başlaması ve yayılmasında Çin'e sorumluluk yükleme amacında.

AFP,dpa / ETO,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Düğünler nasıl olacak?Düğünler nasıl olacak?
Rusya'da kritik artış sürüyor!Rusya'da kritik artış sürüyor!
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Diğer Haberler
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 817 koronavirüs vakası

Rusya'da kritik artış sürüyor!

Simpsonlar ile ilgili 'katil arı' iddiası!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Almanya'da camiye taşlı saldırı!

Almanya'da camiye çirkin saldırı

Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim kanun engeline takılabilir

Oğluna verdiği 'sıra dışı' isim kanun engeline takılabilir

Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu

Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti

Dünya genelinde korkutan tablo!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.