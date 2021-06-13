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BM’de Görev Değişimi

13.06.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamalarda önümüzdeki yıllarda kritik görevlerde bulunacak kişi ve ülkeler seçildi

BM’de Görev Değişimi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta yapılan oylamalarda önümüzdeki yıllarda kritik görevlerde bulunacak kişi ve ülkeler seçildi. BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres’i, ikinci dönem görevlendirilmesi için yeniden aday gösterdi. BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, 76’ncı dönem başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid seçildi. Genel Kurul’da yapılan diğer kritik bir oylamada da BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine, Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seçildi.

“Yeniden aday gösterilmek benim için büyük onur”

Güvenlik Konseyi tarafından ikinci dönem için yeniden aday gösterilen BM Genel Sekreteri Guterres, beş yıl daha görevini sürdürmesi için yeniden aday gösterilmesini “büyük bir onur” olarak değerlendirdi. Guterres, kendisini bir beş yıl daha görev yapması için aday gösteren tüm Güvenlik Konseyi üyelerine teşekkür etti.

Guterres, “Bu kadar karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğumuz son dört buçuk yılda görev yapmak büyük bir ayrıcalıktı. Görevimi bir beş yıl daha gerçekleştirmekten onur duyacağım. Bana olan bu güveninize minnettarım” diye konuştu.

76. BM Genel Kurul Başkanlığına Abdulla Shahid seçildi

BM Genel Kurulu’nda yapılan yeni başkan oylamasına iki aday katıldı. Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ve eski Afgan Dışişleri Bakanı Zalmay Rassoul'un yarıştığı seçimlerde 193 üye ülke oy kullandı.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Shahid 143, Rassoul 48 oy aldı. İki ülke çekimser oy verdi. Shahid, oy çokluğuyla 76. BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi. Shahid, görevi önümüzde eylül ayında 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’dan devralacak.

Genel Kurul’un altı komitesinin başkanları seçildi

BM Genel Kurulu’nda ayrıca kurul bünyesindeki altı ana komitesinin başkanları içinde seçim yapıldı. Görev alanı küresel silahsızlanma olan Birinci Komite’nin başkanlığına Faslı diplomat Omar Hilale, ekonomik ve mali konulardan sorumlu İkinci Komite’nin başkanlığına Maltalı diplomat Vanessa Frazier, insan hakları ve sosyal konuları kapsayan Üçüncü Komite’nin başkanlığına da Cibutili diplomat Mohamed Siad Doualeh, görev alanı küresel siyaset olan Dördüncü Komite’nin başkanlığına El Salvadorlu diplomat Egriselda Aracely Gonzalez Lopez, yetki alanı idare ve bütçe olan Beşinci Komite başkanlığına Ermeni diplomat Mher Margaryan seçildi, görev alanı uluslararası hukuk olan Altıncı Komite’nin başkanlığına da Katarlı diplomat Alya Ahmed Saif Al-Thani seçildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin yeni geçici üyeleri seçildi

BM Genel Kurulu’nda yapılan diğer bir kritik oylamada da Güvenlik Konseyi’nin yeni geçici beş üyesi belirlendi. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeliğine seçildi.

193 üyeli BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Gana 185, Gabon 183, BAE 179, Arnavutluk 175, Brezilya 181 oy aldı. Yeni seçilen Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeleri görevlerine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren halen görevde olan konseyin geçici üyeleri Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine katılacak.

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