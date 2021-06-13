BM’de Görev Değişimi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta yapılan oylamalarda önümüzdeki yıllarda kritik görevlerde bulunacak kişi ve ülkeler seçildi. BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres’i, ikinci dönem görevlendirilmesi için yeniden aday gösterdi. BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, 76’ncı dönem başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid seçildi. Genel Kurul’da yapılan diğer kritik bir oylamada da BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine, Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seçildi.

“Yeniden aday gösterilmek benim için büyük onur”

Güvenlik Konseyi tarafından ikinci dönem için yeniden aday gösterilen BM Genel Sekreteri Guterres, beş yıl daha görevini sürdürmesi için yeniden aday gösterilmesini “büyük bir onur” olarak değerlendirdi. Guterres, kendisini bir beş yıl daha görev yapması için aday gösteren tüm Güvenlik Konseyi üyelerine teşekkür etti.

Guterres, “Bu kadar karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğumuz son dört buçuk yılda görev yapmak büyük bir ayrıcalıktı. Görevimi bir beş yıl daha gerçekleştirmekten onur duyacağım. Bana olan bu güveninize minnettarım” diye konuştu.