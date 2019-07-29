BM'de görevi suiistimal soruşturması

UNRWA Genel Komiseri'nin aşk ilişkisi yaşadığı bir meslektaşına danışmanlık görevi sağlaması da iddialar arasında.Fransız haber ajansı AFP Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yönetiminde kötü idare ve görevin suiistimal edildiğine dair bir iç raporu ele geçirdiğini duyurdu.

Rapora göre kötü yönetim ve görevi suiistimal UNRWA Genel Komiseri Pierre Krähenbühl'e kadar uzanıyor. Raporda kuruluşun soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağı verdiği kaydediliyor. UNRWA sürmekte olan soruşturmayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Soruşturmaya konu alan suçlamalar arasında "cinsel suiistimal, kayırmacılık, ayrımcılık ve özel çıkar, meşru farklı görüşlerin bastırılması ve başka kişisel hedeflere ulaşabilmek için görevin kötüye kullanılması" suçlamaları yöneltiliyor.

Üst düzey bir UNRWA çalışanının soruşturmada tespit edilen "uygunsuz davranışları" nedeniyle kurumdan ayrılmak zorunda kaldığı, başkalarının ise "kişisel gerekçelerle" istifa ettiği belirtiliyor.