BM'de Gündem Salgın ve İklim Değişikliği

Salgının gölgesinde yapılacak Genel Kurul toplantılarında yabancı askerlerin çekilmesi sonrası Afganistan’daki son durumun ele alınması da bekleniyor.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul alt düzey çalışmaları geçen hafta içinde başladı.

75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, düzenlenen sembolik bir törenle görevini Maldivler Dışişleri Bakanı’na devretti.

Üst düzey toplantılar Salı günü başlayacak. Ve New York Corona virüsü salgınına rağmen bir kez daha dünya liderlerini ağırlayacak.

Bu liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek, diğer bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. Yanıtı merak edilen soru, Joe Biden ABD başkanı olduktan sonra 23 Nisan’da ilk telefon görüşmesini, 14 Haziran’da NATO Zirvesi kapsamında da ilk yüzyüze görüşmesini yapan iki liderin New York’ta görüşüp görüşmeyeceği.

Üst düzey çalışmaların başladığı 21 Eylül’de sabah oturumunda Genel Kurul’a hitap edecek olan Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerle ilgili konularda Türkiye’nin görüşlerini paylaşacak.

Erdoğan New York temasları sırasında, temelini kendisinin attığı Türkevi Binası’nın açılışını da yapacak. Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimiyle 2,3 milyon dolara satın alınan bina, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısındaki birkaç binadan biri olarak stratejik bir önem sahip.

2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve KKTC temsilciliğine de evsahipliği yapan eski binanın yerini 35 katlı bir gökdelen alıyor.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olan yeni Türkevi Binası, 171 metre yüksekliğinde. 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, otopark ve lojmanları barındıran bina, lale şeklindeki tasarımıyla başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerinden izler taşıyor.

İnşaatı Türk-Amerikan ortaklığında bir şirket tarafından tamamlanan bina New York’un siluetindeki ikonik binalardan biri olmaya aday.

New York’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılış öncesi Türkevi binasının son hazırlıklarıyla yakından ilgilendi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın evsahipliğindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Hindistan Başbakanı Modi dahil olmak üzere bizzat katılmayı planlayan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı bulunuyor.

ABD Corona virüsü nedeniyle üye ülke liderlerine Genel Kurul'a çevrimiçi katılma çağrısında bulunmuştu. Genel Kurul öncesi ABD misyonundan 192 BM üyesine gönderilen notta, söz konusu etkinliklerin "New Yorklular ve diğer yolcular için riski arttırdığı" ifadesi yer almıştı ve dünya liderlerine COVID-19 nedeniyle çalışmalara bizzat katılamamaları halinde önceden kaydedilmiş konuşmalar yapabilecekleri bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmada Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili mesajlar vermesi ve aşının salgının sona erdirilmesindeki rolüne değinmesi bekleniyor.

Genel Kurul gündemindeki bir diğer gündem maddesiyse şüphesiz Afganistan. Yabancı askerlerin çekilmesi sonrası yaşananlar ve Taleban’ın kontrolu ele geçirmesinin ardından ülkedeki son durum Genel Kurul’un en sıcak başlıklarından biri olacak.

Bu yılki toplantılarda aralarında 500 bini yalnızca bu yıl göç etmek zorunda kalan, yerlerinden olmuş 3 milyon 500 bin Afgan’ın durumu ele alınacak. Uluslararası toplumun Afgan halkı için neler yapabileceği konuşulacak.

