BM’de İdlib krizi: Ateşkes vetoya takıldı

Rusya’nın “teröristlere karşı” operasyonları muaf tutan tasarısı da Batılı ülkelerce reddedildi.Suriye'nin kuzeybatısında Rusya destekli Suriye ordusu ile İslamcı silahlı muhalifler arasında çatışmalara son verilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) diplomatik girişimlerden sonuç alınamadı.

Almanya, Belçika ve Kuveyt'in, çatışmalara derhal son verilmesini ve ateşkesin Cumartesi günü yürürlüğe girmesini öngören karar tasarısına 15 üyeli BMGK'nın 12 üyesi destek verirken daimi üyeler Rusya ve Çin tasarıyı veto etti. Böylece Suriye'deki Beşar Esad rejiminin en büyük destekçisi konumundaki Rusya, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ile ilgili BMGK'ya gelen tasarılarda 13'üncü kez veto kullanmış oldu.

Almanya, Belçika ve Kuveyt'in tasarısında, bölgede Nisan ayı sonunda başlatılan ve Rusya'nın havadan desteklediği rejim operasyonları nedeniyle 500 bine yakın sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekilerek İdlib'deki çatışmaların devam etmesi durumunda yüzyılın en büyük insani krizinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.