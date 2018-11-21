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BM'de yarım milyar dolarlık seyahat harcaması istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:55 | Son Güncelleme

BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim, yaklaşık yarım milyar doları bulan seyahat harcamalarının ardından istifa etti

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Direktörü Erik Solheim, yaklaşık yarım milyar doları bulan seyahat harcamalarının ardından istifa etti.

Norveçli üst düzey BM yetkilisi Solheim'nin seyahat harcamalarının yaklaşık 500 milyon doları bulduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Solheim'ın 668 günün 529'unu seyahat ederek geçirdiği, uçak ve otel masraflarının yaklaşık yarım milyar doları bulduğunu yazdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, Genel Sekter Antonio Guterres'in Solheim'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Solheim, Haziran 2016'dan beri Nairobi merkezli BM Çevre Programı'nın direktörü olarak görev yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim istifa

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