BM'deki kınama bildirisi ABD engeline takıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen özel oturumda, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında bir mülteci kampına düzenlenen saldırı ile ilgili hazırlanan bildiri üzerinde anlaşma sağlanamadı. İngiltere tarafından hazırlanan ve mülteci kampına saldırının kınanmasını öngören bildiri, ABD'ye takıldı.

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus'taki yönetim, saldırıdan ayrılıkçı General Halife Hafter güçlerini sorumlu tutuyor. Hafter güçleri ise suçlamaları geri çeviriyor.

Bağımsız soruşturma talebi

Libya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Gassan Salame ise hava saldırısıyla bir savaş suçu işlendiğini ve bu nedenle bağımsız bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bürosundan yapılan açıklamada da Genel Sekreter'in saldırıyı en sert şekilde kınadığı belirtilerek BM'nin sivillerin korunması için Libya'da çatışan taraflarla mülteci kamplarının koordinatlarını paylaştığı da vurgulandı. BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra Avrupa Birliği de saldırı ile ilgili bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu.

AFP,dpa/HS,JD

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