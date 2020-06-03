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BM'den ABD'li yetkililere itidal çağrısı

03.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki protestolara müdahale edilirken itidal gösterilmesi için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de George Floyd'un ölümü nedeniyle düzenlenen protestolar ve güvenlik güçlerinin bu gösterilere verdiği karşılık konusunda açıklama yaptı.

Guterres, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, BM merkezinin New York'ta olmasına atıfta bulunarak "Bize ev sahipliği yapan ülkenin ve ev sahibi kentimiz New York'un sokaklarında şiddet olayları görmek benim adıma çok üzücü" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Şikâyetler duyulmalı ancak barışçıl şekilde ifade edilmeli ve yetkililer de gösterilere tepkisinde itidalli olmalı" dedi.

Irkçılığın nefret edilen bir şey olduğunu ve herkesin reddetmesi gerektiğini belirten Guterres, "Toplumun tüm kesimlerindeki liderler sosyal bütünlüğe yatırım yapmalı ki bütün gruplar kendini değerli hissetsin" ifadesini kullandı. BM Genel Sekreteri "Bu, eşizlik ve ayrımcılığın üzerine eğilmek, en kolay zarar görebilecek olana destek vermek ve herkes için fırsat sağlamak anlamına geliyor" diye ekledi.

Gösteriler devam etti

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarla ilgili olarak kent ve eyalet yöneticilerine, Ulusal Muhafızları konuşlandırmaları için çağrıda bulunmuştu.
ABD Başkanı, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini ve "sorunu onlar adına hızlıca çözeceğini" belirtmişti.

Protestoların engellenmesi için uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen ülkede dün akşam da New York, Washington, Los Angeles gibi kentlerde gösteriler devam etti. New York'ta yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DW/JD,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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