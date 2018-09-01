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BM'den ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 04:06 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşılıyoruz" - "Genel Sekreter (Guterres), diğer ülkeleri oluşan finansal boşluğun doldurulmasına yardım etmeye çağırıyor, böylece UNRWA hayati önemdeki yardımlarını devam ettirdiği gibi umutsuz durumdaki bu topluma da umut olmayı sürdürür"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin yıllardır UNRWA'ya yaptığı yardımlardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Dujarric, Guterres'in bu ajansın elçilerine sonsuz güven duyduğunu vurguladı.

UNRWA Genel Direktörü Pierre Krahenbühl'ün ajansın bu yıl karşı karşıya kaldığı beklenmedik mali krizle başa çıkması için hızlı, yenilikçi ve yorulmadan çaba sarf ettiğine değinen Dujarric, "Krahenbühl, donör tabanını genişletmiş, önemli miktarda yeni fon ve destek alanı bulmuştur. Ayrıca UNRWA, verimi artırmak ve harcamalar düşürmek için olağanüstü iç yönetim tedbirleri almıştır." bilgisini paylaştı.

Dujarric, UNRWA'nın çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir ihtiyaç içinde olan Filistinli mültecilere yüksek kalitede eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetleri sağladığına işaret ederek, "Genel Sekreter (Guterres), diğer ülkeleri oluşan finansal boşluğun doldurulmasına yardım etmeye çağırıyor, böylece UNRWA hayati önemdeki yardımlarını devam ettirdiği gibi umutsuz durumdaki bu topluma da umut olmayı sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

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Birleşmiş Milletler BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

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