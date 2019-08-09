BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri

Bachelet, sıradan Venezuelalıların hayatlarının fazlasıyla etkileneceği uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlarını eleştirdi. Bachelet, "Daha şimdiden en temel ürünlerde ciddi yokluğun yaşandığı ülkede, yaptırımların insanların sağlık ve beslenme haklarına erişimi konusunda geniş kapsamlı sonuçları olmasından endişe ediyorum.” dedi. Yaptırımların sıradan Venezuelalıların hayatlarını fazlasıyla etkileyeceği uyarısında bulunan Bachelet, "Yaptırımlar aşırı geniş kapsamlı ve nüfusun en savunmasız kesimleri üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik tedbirlerden de yoksun” açıklamasında bulundu. Bachelet ayrıca, Venezuela’nın ekonomisinin 2013 ve 2018 yılları arasında yüzde 47,6 oranında küçüldüğünü hatırlattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 2017'den bu yana uygulanan yaptırımların ülkedeki ekonomik krizin etkilerini daha da artırdığını kaydederek, "Ekonomik aktiviteyi daha da kısıtlayan yeni yaptırımlarla, işletmelerin ve finansal kurumlar muhtemelen ihtiyatlı davranacaklar ve Venezuela hükümeti ile bağlantılı işlemleri tamamen durduracaklar.” dedi.