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BM'den ABD'ye "düzensiz göçmen ve mülteci" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "ABD'de gözaltındaki göçmen ve mültecilerin bulunduğu koşullar sebebiyle dehşete düştüm" - "Bir çocuk doktoru, anne ve aynı zamanda eski Devlet Başkanı (Şili) olarak, çocukların yeterli sağlık hizmetine veya gıdaya erişimleri olmadan ve kötü sağlık koşullarında aşırı kalabalık tesislerin zeminlerinde uyumaya zorlanması sebebiyle derinden şok oldum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin güney sınırındaki gözaltı merkezlerinde tutulan düzensiz göçmen ve mültecilerin bulunduğu şartların "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin birkaç alt kuruluşunun, Meksika sınırını geçerek ABD'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin çocuklarının gözaltında tutulmasını, "uluslararası hukuk tarafından acımasız, yasaklanmış, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele" olarak tespit ettiğini vurguladı.

"ABD'de gözaltındaki göçmen ve mültecilerin bulunduğu koşullar sebebiyle dehşete düştüm." ifadesini kullanan Bachelet, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir çocuk doktoru, anne ve aynı zamanda eski Devlet Başkanı (Şili) olarak, çocukların yeterli sağlık hizmetine veya gıdaya erişimleri olmadan ve kötü sağlık koşullarında, aşırı kalabalık tesislerin zeminlerinde uyumaya zorlanması sebebiyle derinden şok oldum."

Bachelet, düzensiz göçmen ve mültecilerin pek çoğunun, çocuklarını bulundukları şiddet ortamından kurtarıp korumaya almak için tehlikeli yolculuklar sonucu ABD'ye ulaşabildiklerine işaret etti.

ABD'nin sınırı geçen düzensiz göçmenlerin çocuklarından koparılmasına sert tepki gösteren Bachelet, "Nihayet güvenli bir yere ulaştıklarına inandıkları anda kendilerini sevdiklerinden koparılmış ve onursuz koşullara hapsedilmiş olarak bulabilirler. Bu asla hiçbir yerde olmaması gereken bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mültecilerin şartları dehşet verici"

Meksika sınırını geçmeyi başaran ancak ABD tarafından gözaltında tutulan, düzensiz göçmen ve mültecilerin şartlarının "dehşet verici" olduğunu yineleyen Bachelet, aynı zamanda çocukların gözaltında tutulmaması ve ebeveynlerinden asla ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

Bachelet, çocukların kısa dönem olsa bile iyi şartlarda gözaltında tutulmasının sağlık ve gelişimlerini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Michelle Bachelet, ABD sınır yönetiminin sadece "düzensiz göçmenleri tespit etmeye, gözaltına almaya ve süratle sınır dışı etmeye yönelik dar politikalarını" da eleştirdi.

- Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi, Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış, ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da bulunduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullarda bekletildiği medyaya yansımıştı.

ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü, Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

Olayın ardından bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

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