CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin güney sınırındaki gözaltı merkezlerinde tutulan düzensiz göçmen ve mültecilerin bulunduğu şartların "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin birkaç alt kuruluşunun, Meksika sınırını geçerek ABD'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin çocuklarının gözaltında tutulmasını, "uluslararası hukuk tarafından acımasız, yasaklanmış, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele" olarak tespit ettiğini vurguladı.

"ABD'de gözaltındaki göçmen ve mültecilerin bulunduğu koşullar sebebiyle dehşete düştüm." ifadesini kullanan Bachelet, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir çocuk doktoru, anne ve aynı zamanda eski Devlet Başkanı (Şili) olarak, çocukların yeterli sağlık hizmetine veya gıdaya erişimleri olmadan ve kötü sağlık koşullarında, aşırı kalabalık tesislerin zeminlerinde uyumaya zorlanması sebebiyle derinden şok oldum."

Bachelet, düzensiz göçmen ve mültecilerin pek çoğunun, çocuklarını bulundukları şiddet ortamından kurtarıp korumaya almak için tehlikeli yolculuklar sonucu ABD'ye ulaşabildiklerine işaret etti.