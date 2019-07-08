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BM’den ABD’ye Eleştiri: ‘Sığınmacıların Durumu Dehşet Verici’

08.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Amerika’nın güney sınırındaki göçmen ve sığınmacılara yönelik politikaları sert biçimde eleştirdi. Bachelet, sığınmacıların sınırda tutulduğu koşulların ‘dehşet verici’ olduğunu ifade etti

BM’den ABD’ye Eleştiri: ‘Sığınmacıların Durumu Dehşet Verici’

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Amerika’nın güney sınırındaki göçmen ve sığınmacılara yönelik politikaları sert biçimde eleştirdi. Bachelet, ofisi tarafından yayımlanan mesajında, sığınmacıların sınırda tutulduğu koşulların ‘dehşet verici’ olduğunu ifade etti.

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye sığınmacı olarak gelen binlerce göçmenin ülkenin güneyindeki Meksika sınırında uygunsuz koşullar altında tutulduğu yönündeki haber ver görüntüler birçok çevrenin tepkisine yol açmaya devam ediyor. Trump yönetiminin mevcut göçmen politikaları ve özellikle sınırdaki sığınmacılara yönelik muamele BM yüksek komiserince de eleştirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Pazartesi günü yayınladığı resmi açıklamaya göre, Bachelet Amerika’nın güneyinde sınırda tutulan sığınmacılarla ilgili olarak, “Hem bir çocuk doktoru, hem de bir anne ve eski bir devlet başkanı olarak, çocukların aşırı kalabalık tesislerde yerlerde uyumaya zorlandığını, yeterli gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadığını ve sağlığa uygunsuz koşullarda tutulduklarını gördüğüme derin bir şekilde şok oldum” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda birçok hak savunucusu ve Amerikalı Demokrat Kongre üyelerinin ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesislere giderek bölgeyle ilgili gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmasıyla beraber tesislerde yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların ciddi oranda kısıtlı olduğu ve sığınmacıların hijyen açısından da sağlıksız koşullarda tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Bachelet, sözkonusu görüntülerin ardından yayınladığı resmi mesajında böylesi koşulların özellikle çocukların sağlığı ve gelişimi açısından çok ciddi hasar bırakabileceğini vurguladı ve Trump yönetiminin sınır güvenlik politikalarını şu sözlerle eleştirdi: “Sınır yönetimi sadece yasa dışı göçmenleri yakalayıp, gözaltına alıp, hızlıca sınır dışı etmekten ibaret olmamalı.”

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